Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Ưu tiên nguồn lực, áp dụng công nghệ mới xây nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát có diện tích hơn 13.006m2, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, do Liên danh Công ty TNHH An Phú và Công ty TNHH Eco Fire làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 22 được khởi công trên địa bàn tỉnh, trong đó có 16 dự án được khởi công sau hợp nhất tỉnh, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát thuộc Khu đô thị Định Trung Central Park, tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Dự án gồm 3 tòa nhà chung cư cao 17 tầng, tổng số 950 căn hộ. Trong đó, có 123 căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 70 - 77m2; 730 căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 48 - 60m2; 97 căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích từ 31,9 - 42,4m2. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý I/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án; đồng thời thúc đẩy khởi công các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chủ đầu tư cần ưu tiên nguồn lực, tài chính, áp dụng công nghệ mới, lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ như đã cam kết.

"Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Sau khi khởi công dự án, cần nhanh chóng công khai đầy đủ thông tin liên quan đến dự án để người dân biết đăng ký mua, thuê mua, thuê", Thứ trưởng Sinh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng, với quyết tâm của chủ đầu tư, sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là người có thu nhập thấp.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các Sở, ngành dự lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Đưa dự án nhà ở xã hội vào cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát.

Để dự án nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Liên danh An Phú - Eco Fire cùng đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, quyết liệt, hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình và điều kiện sống của người dân lên hàng đầu; chú trọng chất lượng hoàn thiện căn hộ, công năng sử dụng, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và các điều kiện quản lý, vận hành lâu dài.

Đối với hạng mục nhà để xe 3 tầng, cần tính toán đầy đủ nhu cầu sử dụng, tổ chức giao thông ra vào hợp lý, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho cư dân và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Việc xác định đối tượng thụ hưởng, điều kiện mua, thuê mua, giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội và các thủ tục liên quan phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, kiên quyết ngăn chặn hành vi tiêu cực, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng và việc chấp hành các quy định trong quá trình triển khai dự án; phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để công trình được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.

UBND phường Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường; đồng thời rà soát khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng giao thông, trường học, y tế, thương mại và các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Qua đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khu nhà ở xã hội sau khi hoàn thành được kết nối đồng bộ với không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục tham mưu Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, tạo thuận lợi hơn trong lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện các thủ tục liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bích Huệ