Đổi mới đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn

Sáng 20/11, trong không khí cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 20/11 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển ngành Xây dựng và đất nước qua nhiều thế hệ.

Thứ trưởng đánh giá, thời gian qua, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đội ngũ giảng viên không ngừng được củng cố cả về số lượng và chất lượng.

Hoạt động đào tạo tiếp tục được duy trì, mở rộng với khoảng 15.000 sinh viên đại học, 400 học viên sau đại học và 120 nghiên cứu sinh. Các hình thức đào tạo ngày càng đa dạng, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhà trường quan tâm thúc đẩy các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai nhiều chương trình khoa học cấp Bộ, cấp Trường; đồng thời thu hút sự tham gia của giảng viên và sinh viên.

Những kết quả này thể hiện sự chủ động của đội ngũ nhà khoa học, giảng viên trong việc phát triển tri thức và đóng góp vào hoạt động nghiên cứu của ngành.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế, liên kết với doanh nghiệp và đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm. Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hoạt động hợp tác với đối tác trong và ngoài nước góp phần mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và tiếp cận môi trường nghề nghiệp cho sinh viên.

Cơ sở vật chất, không gian học tập và nghiên cứu cũng từng bước được nâng cấp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo gắn với sự phát triển của ngành và xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy, mở rộng liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, đưa hoạt động đào tạo gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất, xây dựng và hành nghề, giúp sinh viên có khả năng thích ứng và làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cũng cần được thúc đẩy theo hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành Xây dựng, gắn nghiên cứu với ứng dụng và phát triển sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nghề giáo là nghề cao quý; những giá trị được vun đắp qua các thế hệ thầy và trò chính là nền tảng để Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống giáo dục đào tạo ngành Xây dựng.

65 năm truyền thống đào tạo, 57 năm xây dựng và phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp để nhà trường bày tỏ lòng tri ân tới các thế hệ nhà giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đồng thời nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển với nhiều dấu ấn đáng tự hào.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh, với 65 năm truyền thống đào tạo kiến trúc sư và 57 năm xây dựng, phát triển, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và xây dựng.

Hành trình ấy được tạo nên từ nỗ lực, trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, những người đã đặt nền móng và không ngừng vun đắp cho sự trưởng thành của nhà trường.

Một trong những dấu ấn nổi bật là sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực đào tạo. Từ hai chuyên ngành ban đầu, đến nay nhà trường đã phát triển thành hệ thống với khoảng 30 chuyên ngành, mở rộng sang các lĩnh vực mỹ thuật, hạ tầng, ứng dụng và xây dựng.

Sự đa dạng này góp phần hình thành hệ sinh thái đào tạo có tính liên kết giữa công nghệ, kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng phong phú của ngành nghề và xã hội.

Hiệu trưởng Vũ Ngọc Anh khẳng định, trong quá trình phát triển, đội ngũ nhà giáo luôn là trung tâm, nhân tố quyết định chất lượng và vị thế của nhà trường.

Trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và yêu cầu thực tiễn, nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh các thế hệ nhà giáo.

Đặc biệt, 20 cán bộ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ và 14 Nhà giáo Ưu tú được trao tặng quà tri ân, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Nhà trường cũng vinh danh ba giảng viên được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm: GS.TS Vũ Quốc Anh, PGS.TS Hoàng Văn Tùng và TS. Lê Thị Ái Thơ.

Dịp này, ba giảng viên TS. Lê Thị Ái Thơ, TS. Nguyễn Ngọc Thanh và TS. Hoàng Mạnh Hà được trao Giấy khen Nhà giáo tiêu biểu cấp Trường năm 2026.

Đồng thời, Nhà trường tôn vinh 13 nhà giáo có thành tích hướng dẫn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm học 2025 - 2026.

Các hoạt động tri ân, vinh danh không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo mà còn góp phần tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, tạo động lực để các thế hệ cán bộ, giảng viên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.