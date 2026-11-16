Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026

Ngày 16/11, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cùng dự có Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an; Đại tá Phan Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ.

Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an tỉnh Lào Cai, với sự tham dự của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá; Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai; Đại tá Võ Văn Hữu, Chánh Thanh tra Công an TP Hồ Chí Minh...

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các công dân đến địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an, đồng thời lắng nghe người dân tại các điểm cầu trực tuyến trình bày những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân.

Quang cảnh buổi tiếp công dân theo hình thức trực tuyến.

Xem xét từng đơn thư và giải đáp những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, tìm hiểu rõ thông tin từng vụ việc. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận đơn của các công dân và chuyển đến Công an các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền để nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, nội dung vụ việc, sớm trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu trả lời kiến nghị của người dân phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Bộ Công an để tập hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Chánh Thanh tra Bộ Công an Bùi Quang Thanh và đại diện các đơn vị tại các điểm cầu phát biểu.

Tại buổi tiếp, các công dân tại Thủ đô Hà Nội cũng như ở điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Lào Cai đều bày tỏ vui mừng, trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an và Công an các địa phương đã ân cần lắng nghe, tiếp nhận đơn thư, giải đáp, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các công dân.

Tiếp công dân trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an là việc làm cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo số 136/2025/QH15 và Nghị định số 154 ngày 15/5/2026 của Chính phủ; đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ trưởng Bộ Công an phát động, trọng tâm là tiêu chí "Gần dân nhất".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long lắng nghe đơn thư của các công dân tại Hà Nội.

Hình thức tiếp công dân trực tuyến không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia đối thoại với các cơ quan Nhà nước, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại của nhân dân, mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường sự phối hợp liên cấp trong giải quyết vụ việc, góp phần thực hiện xuất sắc chủ trương chuyển đổi số của ngành Công an...