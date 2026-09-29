Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn: Tháo điểm nghẽn giao thông cho khu kinh tế cửa khẩu Long An

Phát triển kinh tế đa mục tiêu, đa chiều

Sáng 29/9, tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Tây Ninh đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu khai mạc hội nghị thẩm định.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch là hết sức cần thiết bởi quy hoạch chung cũ, đã được phê duyệt từ 2015. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đây chính là thời điểm rà soát định kỳ theo quy định của pháp luật.

Một nguyên nhân khác là do có sự thay đổi về địa giới hành chính, sau khi tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thêm tỉnh Long An.

Cũng theo đơn vị tư vấn, nhiệm vụ quy hoạch lần này cập nhật kịp thời quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Trong bối cảnh mới, yêu cầu hội nhập, việc điều chỉnh quy hoạch cũng sẽ đáp ứng mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế biên giới, logistics, liên kết vùng và quốc tế. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương cũng như khu vực.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tại hội nghị thẩm định.

"Mục tiêu đến năm 2050, khu kinh tế cửa khẩu Long An sẽ được định hướng phát triển đa mục tiêu kinh tế, bao gồm logistics nông sản, thương mại dịch vụ, đô thị dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái…", đơn vị tư vấn cho biết.

Theo báo cáo, phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch cơ bản tuân thủ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 7/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ (13.080ha) gồm một phần phường Kiến Tường và một phần các xã Bình Hiệp, xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Khu kinh tế cửa khẩu Long An nằm trên quốc lộ 62, là cửa ngõ quốc tế phía Tây Nam của tỉnh Tây Ninh, kết nối với trung tâm vùng Đồng Tháp Mười và có vai trò giao thoa giữa Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, vương quốc Campuchia và tiểu vùng sông Mêkông. Đồng thời Khu kinh tế cửa khẩu Long An là đầu mối kết nối hành lang Xuyên Á với hệ thống đường vành đai cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành và cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, hướng ra Biển Đông để phát triển dịch vụ vận tải, logistics và xuất nhập khẩu.

Quy mô lập quy hoạch chung mới được xác định là 13.146ha. Diện tích này sẽ được chính xác hóa trong giai đoạn lập quy hoạch chung, trên cơ sở khớp nối với thống kê diện tích đất tự nhiên theo quy định.

Đơn vị tư vấn kiến nghị được phép điều chỉnh ranh giới, quy mô diện tích khu kinh tế với tổng diện tích là 13.146ha, tăng 66ha (chiếm tỷ lệ 0,5%), đáp ứng điều kiện dưới 1% và không quá 200ha tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050.

Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn cho biết, đã cập nhật đường biên giới Việt Nam và Campuchia theo Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai quốc gia.

Thông qua điều chỉnh, chỉ tiêu dân số khu vực này đến năm 2050 đạt khoảng 120.000 người (tăng 15.000 người); đất xây dựng từ 2.000ha lên khoảng 3.300ha.

Đồng thời, rà soát bổ sung khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp 2 quy mô 637ha, khu công nghiệp Đông sông Rồ 172ha.

Sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch trình Chính phủ

Đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đánh giá, báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch của đơn vị tư vấn đảm bảo quy định, bao gồm thuyết minh, bản vẽ, sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới…

Tỉnh Tây Ninh cũng đã tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý từ các bộ, ngành và hội nghề nghiệp về các vấn đề như: Cơ sở chính trị pháp lý, rà soát quy hoạch cấp quốc gia/vùng và tổ chức không gian các khu chức năng.

Ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phát biểu ý kiến, nhận xét về các nội dung báo cáo của đơn vị tư vấn.

Tuy nhiên, theo ông Tú, cần phải xin ý kiến các thành viên hội đồng, rà soát, xác định lại tính chất của khu kinh tế trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, cần phân định rõ ràng mục tiêu, tránh nhầm lẫn giữa "mục tiêu phát triển kinh tế" chung với "mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch". Mục tiêu quy hoạch phải được xác định rõ để đảm bảo vai trò là công cụ quản lý.

Đối với việc điều chỉnh phạm vi, ranh giới của khu kinh tế, ông Tú cho biết, diện tích tỉnh Tây Ninh đề xuất quy hoạch là 13.146ha, tăng 66ha (0,5%). Căn cứ theo Nghị định 35/2022, do mức tăng dưới 1% và dưới 200ha so với quyết định thành lập thì có thể thực hiện ngay trong bước lập quy hoạch. Việc này cũng thuộc trường hợp không phải lập hồ sơ điều chỉnh ranh giới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện các bộ, ngành, thành viên Hội đồng thẩm định tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ như: Công an, Công Thương, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của đơn vị tư vấn cũng như cơ quan thường trực. Đồng thời, đề nghị được tiếp tục đề xuất, bổ sung các đánh giá về an ninh, kinh tế, thực trạng hoạt động của cửa khẩu cũng như định hướng về phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Ông Võ Anh Linh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

Đồng thời đề nghị xem xét được điều chỉnh phạm vi, ranh giới quy hoạch ở mức 13.146ha, tăng 66ha so với quy hoạch cũ được phê duyệt năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao các ý kiến góp ý cũng như thống nhất cao về phương án quy hoạch của đơn vị tư vấn.

Theo Thứ trưởng, việc hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở để đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu sâu rộng cho đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Tuy nhiên, cần phải gắn kết lý thuyết và thực tiễn, không chỉ dừng lại ở việc nêu lý do điều chỉnh, mà phải phân tích rõ những thay đổi này tác động như thế nào đến vị trí, vai trò và tính chất của khu vực.

Đồng thời, cập nhật mô hình quản lý, như đánh giá tác động của mô hình chính quyền hai cấp đến các yêu cầu nghiên cứu quy hoạch để có những đề xuất cụ thể hơn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Thứ trưởng đề nghị, cần nghiên cứu, xác định tính chất và tầm nhìn mới cho khu kinh tế. Làm sao để nhiệm vụ quy hoạch tránh việc mô tả tính chất một cách chung chung. Do đó, cần rà soát và bổ sung các tính chất đặc thù dựa trên định hướng phát triển hiện đại và quy hoạch của địa phương.

Bên cạnh đó, địa phương cũng phải đánh giá thực trạng cũng như các yêu cầu kỹ thuật sau 10 năm thực hiện quy hoạch cũ. Điển hình như hiệu quả sử dụng đất, lý do tại sao sau 10 năm, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp còn thấp (mới đưa vào sử dụng chưa đến 1.000ha trên tổng số 13.000ha)?

Đồng thời, cần áp dụng quy chuẩn mới nhất về quy hoạch xây dựng cho các khu đô thị, khu công nghiệp và khu kinh tế; cần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và quản lý.

Thứ trưởng cũng nhận định, điểm yếu "chí mạng" của khu vực này là hạ tầng giao thông kết nối. Do đó, cần nghiên cứu đa dạng kết nối từ đường thủy, đường bộ, đường sắt và các liên kết vùng.

Trong đó, tận dụng hệ thống sông, ngòi, rạch có sẵn cũng như nghiên cứu hệ thống kết nối liên vùng, đặc biệt kết nối với với TP.HCM, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như láng giềng Campuchia và các nước ASEAN.

Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn và các bên liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch, sửa đổi dự thảo quyết định để trình Chính phủ ban hành sớm, tạo cơ sở triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết tiếp theo.