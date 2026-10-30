Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn: Sớm hoàn thiện Nghị định, Thông tư quy định Luật Kiến trúc

Bảo đảm Nghị định, Thông tư có hiệu lực cùng thời điểm với Luật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc (Luật số 19/2026/QH16) được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026 tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong đó, Chính phủ được giao quy định chi tiết về các nội dung: Đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc; tiêu chuẩn năng lực hành nghề kiến trúc; đăng tải, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; thẩm quyền cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; cách xác định thời gian tham gia hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã triển khai soạn thảo Nghị định và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật số 19/2026/QH16 nhằm bảo đảm Nghị định, Thông tư được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật.

Việc xây dựng dự thảo Nghị định và Thông tư cần bảo đảm quy định đúng các nội dung được giao tại Luật số 19/2026/QH16; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong hoạt động kiến trúc.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tích cực đóng góp ý kiến để Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định trong tháng 11/2026, trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu kiến trúc, hành nghề kiến trúc

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc có 4 nội dung trọng tâm, bao gồm: Quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc; năng lực hành nghề kiến trúc; cơ sở dữ liệu kiến trúc, hành nghề kiến trúc.

Ông Vũ Anh Tú báo cáo nội dung dự thảo Nghị định và dự thảo Thông tư.

Theo đó, dự thảo Nghị định đã điều chỉnh đối tượng áp dụng thời gian lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc từ thành phố trực thuộc Trung ương sang đô thị loại I; xác định cơ quan tổ chức thẩm định gắn với cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành quy chế…

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thi tuyển và tuyển chọn kiến trúc, gồm: Yêu cầu tổ chức; trách nhiệm của người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư; nhiệm vụ, quy chế và hồ sơ tham dự; đánh giá, xếp hạng phương án và công bố kết quả…

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng, hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục, xác nhận việc tham gia và phương pháp tính điểm; quy định cập nhật thông tin về năng lực hành nghề theo chu kỳ 3 năm; quy định về hồ sơ, phương thức nộp, thời hạn cấp, cấp lại và việc thu hồi chứng chỉ hành nghề…

Ông Trương Văn Quảng, Phó tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định mới, trong đó xác định cơ sở dữ liệu về kiến trúc và hành nghề kiến trúc là thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc là số căn cước

Trong khi đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc có 3 nội dung chính.

Thứ nhất là quy định chung về hồ sơ thiết kế kiến trúc. Theo đó, hồ sơ thiết kế kiến trúc là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng. Việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kiến trúc được thực hiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hồ sơ thiết kế kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thực hiện theo quy định tại pháp luật về xây dựng. Khi điều chỉnh thiết kế kiến trúc phải lập hồ sơ thiết kế kiến trúc điều chỉnh.

Đại diện của Văn phòng Chính phủ đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Thứ hai là quy định về quy cách hồ sơ thiết kế kiến trúc. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm bản vẽ và thuyết minh, được lập dưới dạng hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

Dự thảo Thông tư đã cụ thể hóa thông tin và trách nhiệm của các chủ thể trong hồ sơ thiết kế kiến trúc; bổ sung yêu cầu về ký số và xác thực hồ sơ điện tử.

Thứ ba là quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Theo đó, mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc là số căn cước của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc số hộ chiếu đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc cấp cho người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam.

Dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về mã tra cứu (mã QR) để truy cập thông tin, tình trạng hiệu lực chứng chỉ hành nghề kiến trúc và thông tin hành nghề của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Làm rõ quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Sở Xây dựng, Hiệp hội, Hội và trường Đại học đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị định, Thông tư.

Ông Hồ Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc kết luận hội nghị.

Trong đó, các ý kiến nổi bật, gồm: Làm rõ chứng chỉ hành nghề là chứng chỉ hành nghề kiến trúc, chứng trị hành nghề quy hoạch hay cả hai; nghiên cứu thống nhất định dạng lưu trữ hồ sơ; làm rõ trường hợp nộp hồ sơ giấy, trường hợp nộp hồ sơ điện tử, trường hợp nào phải nộp đồng thời; làm rõ căn cứ và trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc; xem xét thống nhất quy định mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ là số căn cước; nghiên cứu bổ sung nhóm quy định riêng về thiết kế nội thất.

Rà soát việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc, hành nghề kiến trúc; làm rõ hình thức tuyển chọn kiến trúc; làm rõ hơn quy trình/quy định lựa chọn phương án thiết kế trong thi tuyển phương án kiến trúc; rà soát nội dung cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo tiêu chuẩn năng lực hành nghề kiến trúc; nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách quy định trách nhiệm, huy động nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị; nghiên cứu bổ sung quy định người có chuyên môn về lĩnh vực về văn hóa tham gia các hội đồng thi tuyển…

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Tổ soạn thảo, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đã tiếp thu, giải trình các nội dung được góp ý tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Hồ Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Tổ soạn thảo nghiêm túc rà soát, nghiên cứu các nội dung trọng tâm về thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc; hành nghề kiến trúc; hồ sơ kiến trúc; phân cấp phân quyền… nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự thảo Thông tư đúng tiến độ.