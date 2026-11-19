Tạo động lực mới phát triển đô thị

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, sau khi sáp nhập, TP Cần Thơ mới có sự thay đổi rất lớn. Trên cơ sở các quy hoạch liên quan đã có, mục tiêu thành lập Quy hoạch chung TP Cần Thơ được đặt ra để phù hợp với những thay đổi quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chủ trì cuộc họp.

Theo Thứ trưởng, quy hoạch chung TP Cần Thơ cần trở thành tiền đề, định hướng để phát triển địa phương trong giai đoạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Qua đó, đồng bộ chung giữa các quy hoạch và trở thành cơ sở để nhanh chóng triển khai đầu tư cho khu vực, tạo thuận lợi nhất cho Cần Thơ trong quá trình phát triển.

Báo cáo tại hội nghị, đơn vị tư vấn cho biết, về cơ bản, quy hoạch chung đã tích hợp các định hướng quy hoạch đối với TP Cần Thơ từ quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được duyệt và các nội dung nhằm phát huy thế mạnh, vai trò của TP Cần Thơ.

Đây là cơ sở để TP tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch đô thị và nông thôn phục vụ sự phát triển của địa phương.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP Cần Thơ và khu vực không gian biển có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm 103 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô lập quy hoạch khoảng 6.360,98km² đất liền và phạm vi trên biển.

Về tính chất đô thị, Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm của vùng kinh tế biển, đồng thời là cực tăng trưởng - trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long về logistics, công nghiệp chế biến hiện đại, dịch vụ và công nghệ nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Toàn cảnh cuộc họp.

Không gian TP được định hướng phát triển theo mô hình cấu trúc gồm: Hai cực là trung tâm TP Cần Thơ hiện hữu và Khu kinh tế biển Trần Đề; Hai hành lang theo hướng Đông - Tây là dọc sông Hậu, dọc cao tốc Châu Đốc - Trần Đề; Ba hành lang theo hướng Bắc - Nam là dọc theo cao tốc Cà Mau - TP.HCM, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, cùng với các trung tâm khu vực phục vụ cho các tiểu vùng.

TP được phát triển theo 6 phân vùng. Toàn bộ TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc trung ương. Hệ thống đô thị được định hướng phát triển bao gồm 5 đô thị loại II, 39 đô thị loại III.

Quy hoạch cũng hướng đến bảo tồn các khu vực có giá trị sinh thái quan trọng như: Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tại xã Phương Bình; rừng tràm "căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng" tại xã Mỹ Phước; vườn cò Bằng Lăng, phường Thốt Nốt; các khu rừng ngập mặn ven biển, các khu đất ngập nước dọc theo các sông tự nhiên, đặc biệt là dọc sông Hậu, sông Cái Lớn, sông Cần Thơ, sông Mỹ Thanh…

Bên cạnh đó, quy hoạch hướng tới phát triển du lịch của thành phố theo hướng bền vững, đa dạng và tích hợp; gắn du lịch với văn hóa, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và phát triển đô thị.

Khai thác các giá trị đặc trưng về sông nước, miệt vườn, biển - cửa sông, văn hóa - lịch sử và bản sắc địa phương, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông thủy và các bến du lịch nhằm tăng khả năng tiếp cận mặt nước, liên kết các điểm đến và phát huy lợi thế sông nước.

Hài hòa giữa tăng trưởng công nghiệp với sinh thái

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, bà Trần Thu Hằng, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định, quy hoạch được nghiên cứu công phu, tổng hợp được nhiều dữ liệu quy hoạch, có phương pháp tiếp cận mới mang tính tổng thể đa ngành đáp ứng các mục tiêu.

Đồng thời, đã có tính đến mô hình phát triển mới cân bằng, tối ưu hóa nguồn lực sau khi mở rộng không gian, giải quyết các bài toán chuyển tiếp hành chính và hạ tầng kỹ thuật có tính đến kết nối vùng.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, bà Hằng góp ý, thuyết minh quy hoạch có rà soát, đánh giá các quy hoạch, đề án và dự án có liên quan trên địa bàn TP Cần Thơ, đây là nội dung khá tốt của quy hoạch, nên có những số liệu cụ thể để chứng minh những nhận định, đánh giá.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, hồ sơ cơ bản đủ các nội dung, thành phần và các hình ảnh minh họa. Cách thể hiện rõ và tuân thủ theo các quy định đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị hiện hành.

Đối với giao thông đường hàng hải, ông Tuấn đề xuất 3 luồng chính: Luồng Định An - sông Hậu; Luồng Trần Đề và luồng tải trọng lớn vào sông Hậu qua kênh Tắt - kênh Quan Chánh Bố, phù hợp quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng lưu ý cần xem xét giải pháp đối với khu vực đề xuất "lấn biển", xem xét bồi lắng của khu vực cửa sông Hậu.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã cơ bản thống nhất với hồ sơ Quy hoạch chung TP cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Song cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tới cập nhật, làm rõ thêm quy hoạch đất quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian công nghiệp, năng lượng, thương mại và logistics bảo đảm cụ thể hóa, phù hợp.

Địa phương tiếp tục nghiên cứu, tích hợp hệ thống y tế chất lượng cao, các khu đô thị sinh thái và hạ tầng giao thông tiếp cận thân thiện với người cao tuổi, chú trọng phát triển các vấn đề phục vụ chung cho cộng đồng, xã hội…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại diện hiệp hội, đơn vị và hội đồng thẩm định.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp thu các ý kiến, đại diện UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội dung về hạ tầng, không gian ngầm, cân đối diện tích… Qua đó hoàn thiện Quy hoạch chung TP Cần Thơ, triển khai khả thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhận định, đồ án quy hoạch TP Cần Thơ được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nổi bật với nghiên cứu sâu sắc về không gian sinh thái gắn với cảnh quan sông nước.

Thứ trưởng đề nghị TP Cần Thơ cần tiếp tục rà soát tính đồng bộ với các quy hoạch ngành, cập nhật đầy đủ các nghị quyết của Trung ương và đánh giá kỹ tác động của việc mở rộng không gian phát triển, sáp nhập hành chính.

Đồng thời, địa phương cần làm rõ hơn tính chất đô thị sông nước bản sắc, giải quyết hài hòa bài toán tăng trưởng công nghiệp với bảo tồn sinh thái, bổ sung quy hoạch không gian nông thôn và hoàn thiện cơ chế quản lý kiến trúc, nguồn lực thực hiện.

Trang Lê