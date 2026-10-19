Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn: Phú Thọ cần đồng bộ không gian đô thị, kết nối hạ tầng

Ba nhóm chính cần tập trung điều chỉnh

Chiều 19/10, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết: Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm xác định chính xác chức năng sử dụng đất tại các dự án đã được giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch và triển khai trước thời điểm Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc được phê duyệt.

Đồng thời, cập nhật các định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào ba nhóm chính. Trong đó, nhóm thứ nhất là rà soát, xác định chức năng sử dụng đất tại 11 dự án phát triển đô thị, gồm: Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên; Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; Khu dịch vụ Sông Hồng thủ đô Bắc Đầm Vạc; Khu phố mới Fairy Town; Khu nhà ở đô thị khu dân cư số 3; Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường; Khu nhà ở đô thị thuộc dự án Bệnh viện đa khoa, viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị; Khu đô thị mới phường Xuân Hòa; Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City; Khu nhà ở dịch vụ Đồng Văn và Khu nhà ở Đông Hưng.

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch của tỉnh.

Nhóm thứ hai tập trung rà soát chức năng sử dụng đất tại 7 khu đất phục vụ công cộng đô thị hiện hữu, trong đó có Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện K74, Sân vận động Phúc Yên, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và Bệnh viện Quân đội 109.

Nhóm thứ ba là cập nhật định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu chức năng đô thị và hệ thống giao thông chính theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ.

Các nội dung đáng chú ý gồm điều chỉnh phạm vi Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; bổ sung Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh; bổ sung, mở rộng một số cụm công nghiệp; điều chỉnh định hướng phát triển đô thị tại khu vực hồ Sáu Vó, phía Tây Nam đường Nguyễn Tất Thành, khu vực xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và một số tuyến giao thông kết nối.

Việc rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch chung đô thị với định hướng phát triển tổng thể của tỉnh, đồng thời tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo cơ sở phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị.

Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng liên quan đến công tác quy hoạch tại Hồ Sáu Vó.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng sớm có ý kiến thống nhất về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch đô thị mới, cụ thể hóa định hướng phát triển theo quy hoạch tỉnh, nâng cao tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng.

Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng đô thị.

Chú trọng bảo đảm kết nối hạ tầng và đồng bộ không gian đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong công tác quy hoạch. Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đánh giá toàn diện tác động của việc điều chỉnh; xác định rõ phạm vi, ranh giới và những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn kiểm tra thực tế tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hoà.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng quy hoạch các khu đô thị, hệ thống cây xanh, bảo đảm kết nối hạ tầng và đồng bộ không gian đô thị giữa ba vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ, tạo cơ sở triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, khai thác hiệu quả các không gian phát triển.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý tỉnh cần chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong các quy hoạch đô thị và nông thôn; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy lợi thế của từng khu vực và tăng cường kết nối hạ tầng.

Qua đó, từng bước hình thành không gian phát triển thống nhất, hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn cho biết, tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát những dự án còn tồn tại, vướng mắc và các nội dung thực sự cần thiết phải điều chỉnh; đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai công tác quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ giữa các đồ án, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng và các sở, ngành đi khảo sát thực địa một số các dự án, công trình tại các xã, phường trong tỉnh.

Bích Huệ