Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn: Làm rõ pháp lý khi quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị

Báo cáo tại hội nghị, đơn vị tư vấn cho biết,phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 23.792ha. Thời gian lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2035; dài hạn đến năm 2045.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thành khu vực kinh tế năng động, có sức cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư cao, tập trung vào các động lực chủ yếu gồm: Công nghiệp đa ngành, năng lượng, cảng biển, logistics, hàng không, thương mại - dịch vụ và du lịch.

Quy hoạch sẽ hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của tỉnh, vùng và khu vực, gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch hướng đến xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối giữa cảng biển, cảng hàng không, khu công nghiệp, trung tâm năng lượng, logistics, đô thị và các đầu mối giao thông đối ngoại; từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành khu kinh tế và cung cấp dịch vụ.

Về tính chất, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị; là trung tâm đô thị ven biển của tỉnh Quảng Trị, đô thị động lực trên hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế ven biển.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc góp ý cho điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Khu kinh tế sẽ là cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ; một trong các trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng...; trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng ven biển; trung tâm logistics, cảng hàng không, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng; đồng thời là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Dự báo đến năm 2035, quy mô dân số của khu kinh tế khoảng 150.000 - 160.000 người, diện tích đất xây dựng khoảng 11.800 - 12.000ha. Đến năm 2045, quy mô dân số khoảng 210.000 - 220.000 người, diện tích đất xây dựng khoảng 15.200 - 15.500ha.

Hai cực động lực, bốn vùng chức năng

Theo quy hoạch, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ được tổ chức theo mô hình khu kinh tế biển tổng hợp, đa cực, đa chức năng.

Trong đó, các khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng, du lịch và nông thôn sinh thái được liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau tạo thành một cấu trúc phát triển cân bằng.

Cấu trúc phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được tổ chức theo mô hình hai cực động lực - các hành lang liên kết - bốn vùng chức năng.

Cực động lực phía Bắc gắn với Cảng hàng không Quảng Trị, Cửa Việt và hệ thống đô thị - dịch vụ - du lịch, tập trung các chức năng đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics hàng không, khoa học - công nghệ, đào tạo và du lịch biển.

Cực động lực phía Nam gắn với Khu bến cảng Mỹ Thủy, các khu công nghiệp, trung tâm năng lượng, logistics và hậu cần cảng, giữ vai trò động lực về công nghiệp, năng lượng, xuất nhập khẩu và kinh tế biển.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam góp ý cho điều chỉnh quy hoạch.

Các hành lang phát triển hình thành trên cơ sở các trục giao thông đối ngoại và liên vùng.

Khu kinh tế chia thành bốn vùng không gian chính. Trong đó, vùng phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ biển và đô thị sân bay phía Bắc được xây dựng trên cơ sở liên kết Cửa Việt - Gio Linh - Cảng hàng không Quảng Trị - không gian du lịch Cửa Việt, Cửa Tùng, Cồn Cỏ.

Vùng phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch, hỗ trợ công nghiệp phát triển phía Đông Nam là không gian chuyển tiếp giữa khu vực đô thị phía Bắc và các khu công nghiệp - dịch vụ phía Nam.

Vùng trung tâm động lực là hạt nhân tăng trưởng của toàn khu kinh tế, gắn với cảng biển Mỹ Thủy, các khu công nghiệp, khu phức hợp năng lượng, logistics, hậu cần cảng.

Vùng không gian hỗ trợ, nông thôn sinh thái và dự trữ phát triển phía Tây là vùng cân bằng sinh thái, duy trì cấu trúc nông thôn, phát triển nông nghiệp thích ứng, thương mại - dịch vụ quy mô phù hợp.

Các vùng phát triển được liên kết thông qua hệ thống hành lang kinh tế, giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo các hướng Bắc - Nam, Đông - Tây, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa cảng biển, cảng hàng không, khu công nghiệp, đô thị, du lịch và các khu vực dân cư…

Đảm bảo tính pháp lý, làm rõ lý do điều chỉnh quy hoạch

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đánh giá cao nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Nhưng để hoàn thiện quy hoạch tốt hơn, bà Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và đơn vị tư vấn chú ý rà soát, cập nhật căn cứ pháp lý, đảm bảo điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế phù hợp với các quy hoạch cấp trên.

Điều chỉnh quy hoạch cần đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất so với quy hoạch cũ năm 2016; lưu ý các yếu tố mới về không gian sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính; làm rõ giải pháp kỹ thuật để bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ và các bãi cát; làm rõ những chỉ tiêu kiểm soát không gian phát triển đô thị; xây dựng lộ trình chuyển dịch đất nông nghiệp và đất rừng phù hợp.

Đại diện của Văn phòng Chính phủ đề nghị làm rõ nội dung thời hạn quy hoạch trong dự thảo Quyết định có sự khác biệt so với thời hạn trong Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Cũng tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, Hiệp hội… đã góp ý về các nội dung: Rà soát quan điểm, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Trị; đánh giá kỹ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng giao thông công cộng; cân nhắc khả năng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với dự báo quy mô dân số; cân nhắc việc phát triển đất nghĩa trang, tăng tỷ lệ hỏa táng; rà soát, cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất về quy hoạch đất quốc phòng; rà soát các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do; làm rõ quỹ đất phát triển cảng biển; nghiên cứu khả năng mở rộng quốc lộ 15D; rà soát nội dung phát triển đô thị sân bay…

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định và giải trình một số nội dung quan trọng của điều chỉnh quy hoạch như động lực phát triển của khu kinh tế; sự phù hợp với các quy hoạch cấp trên; quy mô, diện tích của khu kinh tế; phát triển đô thị sân bay…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá, nội dung Điều chỉnh quy hoạch cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, để hoàn thiện quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định, trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, cần đảm bảo tính pháp lý của quy hoạch, trước hết là đảm bảo phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Thứ hai, cần làm rõ hơn lý do điều chỉnh quy hoạch, trong đó làm rõ tác động của việc sáp nhập đơn vị hành chính và tác động của các quy hoạch chuyên ngành đối với điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế.

Thứ ba, rà soát hạ tầng kết nối và liên kết vùng, nhấn mạnh vị thế, vai trò của khu kinh tế.

Thứ tư, đánh giá kỹ thực trạng phát triển của khu kinh tế, làm rõ các nội dung còn bất cập của quy hoạch cũ, từ đó đưa ra các giải pháp trong quy hoạch mới, làm rõ các nội dung kế thừa và phát triển của quy hoạch cũ.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có tính chất là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý UBND tỉnh Quảng Trị về một số nội dung khác như rà soát dự báo quy mô dân số, có giải pháp bố trí hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số; nghiên cứu kỹ nội dung phát triển đô thị sân bay; rà soát kỹ nội dung chuyển đổi đất rừng phòng hộ…