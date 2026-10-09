Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm quý IV của Cục Phát triển đô thị

Tại cuộc họp ngày 7/10, Cục Phát triển đô thị đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Các cán bộ của Cục đã trao đổi, góp ý về những nội dung công tác trong thời gian tới.

Cục Phát triển đô thị tổ chức họp giao ban công tác quý III/2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Cục trong việc triển khai khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Cục Phát triển đô thị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục phải chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp phát triển đô thị phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.

Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tại Cục Phát triển đô thị.