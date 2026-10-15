Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm thầy trò trường Chuyên biệt Hải Phòng

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm và tặng quà cho học trò Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.

Chiều 15/10, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện quyền trẻ em tại TP Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em thăm và làm việc tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.

Đoàn thăm, làm việc tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, đồng thời làm việc với UBND thành phố về kết quả bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh kiểm tra cơ sở vật chất, lắng nghe, nắm bắt tình hình giáo dục, chăm sóc học sinh khuyết tật của nhà trường.

Đoàn kiểm tra tặng phần quà cho thầy trò nhà trường.

Nhân dịp chuyến công tác, đoàn kiểm tra tặng những phần quà ý nghĩa cho thầy trò nhà trường.

Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng được thành lập năm 2025 trên cơ sở hợp nhất hai trường nuôi dạy trẻ khiếm thị và khiếm thính. Nhà trường thực hiện giáo dục văn hóa cấp tiểu học, can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp, dạy nghề và chăm sóc nội trú, bán trú cho học sinh khuyết tật.

Thầy trò Trường Giáo dục chuyên biệt tặng Đoàn kiểm tra bức tranh do học sinh nhà trường làm.

Bà Hoàng Thị Lương, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, năm học 2026–2027, trường có 353 học sinh, tổ chức 25 lớp học văn hóa và 4 lớp hướng nghiệp nghề tại 2 cơ sở. Trong đó có 105 học sinh khiếm thính, 21 khiếm thị, 138 khuyết tật trí tuệ, 66 tự kỷ, 17 mắc hội chứng Down và 6 đa tật.

Nhà trường có 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, gồm 44 giáo viên; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 28 giáo viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt.

Đoàn kiểm tra và lãnh đạo TP Hải Phòng thăm lớp làm tranh đính đá của học sinh nhà trường.

Quá trình giáo dục, nhà trường đảm bảo thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em như quyền học tập và phát triển, quyền đảm bảo chính sách và chăm sóc, quyền được bảo vệ và tham gia. Tổ chức dạy học phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật; chú trọng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, định hướng di chuyển, kỹ năng sống, hướng nghiệp và dạy nghề...

Nhìn nhận thực tế, nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cần được các cấp quan tâm tạo điều kiện và đầu tư như: bổ sung phòng chức năng cho can thiệp sớm, phục hồi chức năng, tâm vận động, hoạt động đa năng và thiết bị chuyên biệt; tăng cường đội ngũ nhà giáo có chuyên môn sâu, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận nỗ lực của thầy trò trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ khuyết tật.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận nỗ lực của thầy trò Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ khuyết tật.

Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt nhóm trẻ em yếu thế.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng thầy trò nhà trường.

Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe học đường, bảo đảm an toàn trường học và xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đối với những kiến nghị của Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp vào báo cáo, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ khuyết tật trong thời gian tới.