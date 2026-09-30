Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại An Giang

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ân cần hướng dẫn học sinh vùng biên An Giang đọc từng con số trên bảng.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn vừa có chuyến công tác tại tỉnh An Giang, làm việc với UBND tỉnh, thăm các trường mầm non và phổ thông nội trú vùng biên.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Phổ thông, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT); cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang.

Tại Trường Mầm non Hòn Đất (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), những lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn của Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tiếp thêm động lực cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, trò chuyện với trẻ mầm non của trường trong giờ ăn trưa.

Bên cạnh điểm trường chính, Thứ trưởng cũng thăm điểm lẻ của Trường Mầm non Hòn Đất, tìm hiểu điều kiện dạy và học của cô trò. Theo bà Nguyễn Thị Quý Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòn Đất, đầu năm học 2026 - 2027, trường có 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường; với 25 nhóm, lớp và 709 trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Thanh Đề (phải) trò chuyện với giáo viên tại điểm trường lẻ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục.

Sự gần gũi, thân thiện của Thứ trưởng trong cuộc gặp gỡ góp phần tiếp thêm động lực cho cô trò tại điểm trường lẻ, nơi chỉ có vỏn vẹn 2 lớp học.

Rời Trường Mầm Non Hòn Đất, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục đến thăm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành, ngôi trường vùng biên giới An Giang.

Những nụ cười trong cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy (phải) cùng với học sinh vùng biên giới xã Giang Thành.

Thứ trưởng ân cần hướng dẫn, nâng niu từng nét chữ trên chiếc bảng nhỏ của học sinh tiểu học vùng biên. Các em học sinh cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng trò chuyện cùng học sinh để tìm hiểu thực tế công tác chăm sóc, giáo dục tại trường. Theo ông Phạm Quang Nhớ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Giang Thành, sau 3 tuần vận hành, nhà trường đã cơ bản duy trì được các hoạt động dạy học, quản lý học sinh, tổ chức ăn uống và sinh hoạt nội trú

Thứ trưởng tìm hiểu từng điều kiện sinh hoạt, ăn ở của học sinh nội trú. Hiện nhà trường có 286 học sinh nội trú và 301 học sinh bán trú được tổ chức ăn trưa và nghỉ trưa tại trường.

Thứ trưởng vui vẻ trò chuyện, kiểm tra từ lớp học đến bữa ăn của học sinh tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành. Theo ông Phạm Quang Nhớ, Hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức bếp ăn hiện có sự hỗ trợ của Tiểu đoàn bộ binh 6 thuộc Trung đoàn 20, trực thuộc Sư đoàn 330, góp phần giúp nhà trường duy trì hoạt động ăn uống trong giai đoạn đầu.

Khép lại chuyến công tác, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT trao bảng tượng trưng tặng An Giang 100 bộ thiết bị vận động thể chất. Món quà ý nghĩa góp thêm điều kiện để học sinh rèn luyện, phát triển toàn diện, đồng thời lưu lại dấu ấn đẹp của chuyến công tác.