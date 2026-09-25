Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm việc với trường mầm non ở TP Đồng Nai

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (trái) tại buổi làm việc. Ảnh: Hà An.

Sáng 25/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Mầm non Tân Lập (ấp Sông Trầu 2, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai). Thứ trưởng vào các phòng học, thăm hỏi, động viên trẻ, sau đó có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên nhà trường cùng các trường mầm non trên địa bàn phường Trảng Bom. Cùng tham dự đoàn công tác có lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đồng Nai, lãnh đạo UBND phường Trảng Bom…

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh, hệ thống các cấp học từ mầm non đến phổ thông bắt đầu vận hành mô hình mới sau sắp xếp. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT muốn lắng nghe các thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của nhà trường sau sắp xếp như vấn đề quản trị, điều hành; quy chế hoạt động; quản lý hoạt động chuyên môn, nhân lực, tài sản… Đây là cơ sở để Bộ GD&ĐT nghiên cứu phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà trường hoạt động ổn định, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm các bé học tại Trường Mầm non Tân Lập. Ảnh: Hà An.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Ninh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tân Lập cho biết, sau sắp xếp trường có 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu với tổng số học sinh khoảng 400 em với 14 lớp, cùng 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Theo bà Ninh, sau sắp xếp trường cơ bản hoạt động ổn định, mô hình quản trị, điều hành thông suốt. Trường nhận được sự quan tâm kịp thời, hỗ trợ tích cực từ UBND phường Trảng Bom.

“Hoạt động dạy học, nuôi dưỡng các em được quan tâm. Hoạt động chuyên môn, chương trình đào tạo thực hiện theo quy chế của Sở GD&ĐT TP Đồng Nai triển khai. Trường ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch và quản lý dữ liệu trên hạ tầng số để việc quản trị, điều hành, theo dõi hoạt động thuận lợi nhất”, bà Ninh nói.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng nhà trường, khu vực có khá nhiều người dân là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp. Đa số phụ huynh gửi con ở các nhóm trẻ tư nhân để chủ động đưa đón khi tăng ca, làm về muộn. Điều này dẫn đến việc nhà trường chưa đạt đủ chỉ tiêu vận động trẻ ra lớp. Ngoài ra, một số học sinh mới bị thấp còi, béo phì khi gia đình chưa thực sự quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà An.

Bà Phạm Thị Hồng Bạch, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, sau sáp nhập điểm trường trực thuộc chưa sắp xếp được bộ phận y tế. Bà cho rằng, bộ phận này đóng vai trò quan trọng liên quan đến sức khỏe của trẻ. Khi có vấn đề xảy ra với trẻ sẽ khó khăn cho nhà trường trong xử lý và mong muốn các cơ quan cấp trên quan tâm, có hướng chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non luôn tâm huyết với nghề, giữ ổn định hoạt động quản trị, chuyên môn trong thời điểm sắp xếp.

Khi đến thăm trường, Thứ trưởng Quyên Thanh cho biết, bà cảm nhận được sự chu đáo, trách nhiệm của đội ngũ sư phạm nhà trường. Các cô giáo chăm chút từng góc học tập, vui chơi và tự làm những món đồ chơi cho trẻ. Các bé khi gặp người lớn lễ phép, mạnh dạn chào hỏi. “Tôi rất chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành giáo dục mầm non vốn chịu nhiều áp lực khi phải chăm lo nhiều mặt về học tập, dinh dưỡng, an toàn cho trẻ”, Thứ trưởng Quyên Thanh nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác và cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tân Lập. Ảnh: Hà An.

Với địa phương, Thứ trưởng ghi nhận UBND phường Trảng Bom đã hỗ trợ, đồng hành với ngành giáo dục. Bà đánh giá cao việc lãnh đạo địa phương dành 2/3 ngân sách chi đầu tư công cho ngành giáo dục đào tạo. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị chuyên môn trực thuộc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị làm cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các chính sách phù hợp thực tiễn. Thứ trưởng đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT TP Đồng Nai, thẩm quyền của địa phương cần tạo điều kiện giải quyết theo quy định.