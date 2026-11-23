Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi khảo sát thực tế tại xã Phù Ninh và phường Việt Trì, đoàn làm việc với Sở GD&ĐT Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan. Nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả phổ cập sau sắp xếp, xác định những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ và giải pháp hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Duy trì kết quả phổ cập, hướng tới mục tiêu năm 2028

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.861 xuống 655 trường, trung tâm, tương ứng 64,8%. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Riêng giáo dục mầm non công lập, số trường giảm từ 650 xuống 155, tương ứng 76,2%, nhưng vẫn duy trì 442 phân hiệu và 438 điểm trường. Việc duy trì mạng lưới phân hiệu, điểm trường có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ, nhất là tại những địa bàn có dân cư phân tán.

Hiện Phú Thọ có 213 trường mầm non, gồm 155 trường công lập, 58 trường ngoài công lập và 396 nhóm trẻ độc lập tư thục. Trong đó, 150 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 70,4%. Mạng lưới trường mầm non được bố trí tại 148 xã, phường.

Toàn tỉnh có 189.193 trẻ mầm non với 9.121 nhóm, lớp. Trong đó, 43.974 trẻ nhà trẻ, tỷ lệ huy động đạt 40,25%; 145.219 trẻ mẫu giáo, tỷ lệ huy động đạt 98,56%.

Đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi thuộc diện thống kê phổ cập, có 92.116/94.174 trẻ được huy động ra lớp, đạt 97,81%. Tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi đạt 97,62%; trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 68%.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, tỉnh tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với 53.103 trẻ đến trường, đạt 100%. Đây là nền tảng để mở rộng phổ cập xuống nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Để triển khai nhiệm vụ, tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Năm 2026, Phú Thọ phấn đấu có 63 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, chiếm 42,57%.

Đến thời điểm báo cáo, 58 xã, phường đề nghị công nhận, đạt 92% kế hoạch; trong đó 55 địa phương thực hiện đúng lộ trình, 3 xã đề nghị công nhận trước thời hạn. Tuy nhiên, 8 xã, phường đề nghị chuyển thời gian thực hiện sang giai đoạn 2027–2028 do chưa đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất.

Công tác kiểm tra đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2026 dự kiến thực hiện từ ngày 25/11 đến 8/12/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự chủ động của ngành Giáo dục Phú Thọ trong tham mưu, triển khai chính sách và duy trì hoạt động giáo dục sau sắp xếp.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, tỷ lệ huy động trẻ cao chưa đồng nghĩa với hoàn thành phổ cập. Kết quả phải được đánh giá đồng thời trên các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và an toàn cho trẻ.

Phổ cập phải đi vào thực chất, trẻ em trong độ tuổi phải được tiếp cận giáo dục có chất lượng. Các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng phải được bảo đảm; tuyệt đối không chạy theo thành tích.

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Rà soát điều kiện, bảo đảm chất lượng phổ cập giáo dục mầm non

Bên cạnh kết quả đạt được, giáo dục mầm non Phú Thọ đang đối mặt với những khó khăn khác nhau giữa các địa bàn. Trong 148 xã, phường, có 30 địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán, khoảng cách đến trường ảnh hưởng đến việc huy động và duy trì chuyên cần.

Ngược lại, khu vực đô thị, khu công nghiệp chịu áp lực gia tăng quy mô trường, lớp. Số trẻ tăng hơn 17.000 so với năm học trước, đòi hỏi điều chỉnh mạng lưới và bố trí giáo viên phù hợp.

Toàn tỉnh có 24.723 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non, trong đó 20.163 giáo viên. Bình quân đạt 2,21 giáo viên/lớp, song phân bổ chưa đồng đều.

Qua khảo sát, Thứ trưởng chỉ rõ, phường Việt Trì mới đạt 1,93 giáo viên/lớp, còn sử dụng 37 giáo viên hợp đồng. Tại xã Phù Ninh, nhu cầu huy động trẻ đòi hỏi bổ sung khoảng 5 - 6 lớp và hơn 10 giáo viên. Những số liệu này cho thấy, việc bảo đảm đủ giáo viên cần được tính toán theo nhu cầu thực tế từng địa bàn, thay vì chỉ căn cứ mức bình quân toàn tỉnh.

Thứ trưởng yêu cầu rà soát nhu cầu giáo viên tại từng trường, phân hiệu, điểm trường; xác định cụ thể nơi thiếu để xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng phù hợp.

Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 9.121 phòng học, gồm 8.847 phòng kiên cố, chiếm 97%; 257 phòng bán kiên cố và 17 phòng tạm. Tỷ lệ lớp có đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu đạt 82,6%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, ngành Giáo dục Phú Thọ cần xác định rõ địa điểm thiếu thiết bị, danh mục đầu tư, dự toán kinh phí và thời gian hoàn thành. Đây là yêu cầu cần thiết để nguồn lực đầu tư tập trung vào những điều kiện còn thiếu, phục vụ trực tiếp hoạt động giáo dục trẻ.

Ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đề xuất hoàn thiện phần mềm phổ cập giáo dục mầm non thống nhất toàn quốc, kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu ngành Giáo dục, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt và chi trả chính sách,...

Tiếp thu đề xuất, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết Bộ GD&ĐT đang tham mưu, hoàn thiện một số chính sách liên quan đến giáo dục mầm non. Những nội dung thuộc thẩm quyền khác sẽ được tổng hợp, báo cáo để tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị Sở GD&ĐT Phú Thọ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non sau sắp xếp, gắn với quy mô dân số và phân bố dân cư; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình bổ sung trường lớp, giáo viên, thiết bị. Đặc biệt, cần ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn và các địa phương đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2026 - 2028.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phổ cập giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028 không chỉ dừng ở tỷ lệ trẻ đến trường mà phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền.