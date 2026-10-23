Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh: Khắc phục bất cập, giữ vững chất lượng sau sắp xếp trường học

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Sắp xếp mạng lưới trường học tại một số địa phương còn bộc lộ bất cập

Sáng 23/10, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở GD&ĐT Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026-2027.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những kết quả của địa phương trong huy động trẻ mẫu giáo ra lớp, chuẩn hóa đội ngũ, duy trì chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, trường học. Tuy nhiên, giáo dục mầm non Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn cần tập trung tháo gỡ.

Một số địa phương có nhiều điểm trường lẻ, địa bàn cách trở, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, công trình xuống cấp và thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở một số nơi, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng như việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

Toàn cảnh hội nghị.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại một số địa phương còn bộc lộ bất cập. Có trường hợp 7 trường được sáp nhập thành một trường như tại xã Kim Tân, gây áp lực trong quản lý, điều hành. Tại xã Điền Lư, một điểm trường nằm biệt lập, bị ngăn cách bởi sông chưa có cầu với 4 học sinh… Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá điều kiện thực tế để có phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của trẻ.

Đối với cơ sở vật chất, thiết bị và học liệu, các trường cần kiểm kê cụ thể, xác định những hạng mục còn thiếu, xuống cấp để xây dựng lộ trình đầu tư. Việc tự làm đồ dùng, đồ chơi cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, tránh hình thức, gây tốn thời gian và kinh phí của giáo viên. Các hội thi, cuộc thi không thiết thực cũng cần được hạn chế.

Đoàn kiểm tra lưu ý tình trạng trẻ có dấu hiệu khuyết tật, tăng động hoặc hạn chế ngôn ngữ nhưng chưa được đánh giá, xác định mức độ theo quy định. Các cơ sở giáo dục cần phối hợp với gia đình, ngành y tế và chính quyền địa phương để phát hiện, can thiệp sớm, có phương án hỗ trợ phù hợp; đồng thời bảo đảm điều kiện chăm sóc tại lớp, tránh tập trung quá nhiều trẻ cần hỗ trợ đặc biệt trong cùng một lớp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, tỉnh đã có lộ trình khắc phục tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm. Địa phương vừa tuyển dụng hơn 1.600 biên chế, điều chuyển hơn 1.000 cán bộ quản lý sau sắp xếp sang giảng dạy và dự kiến tiếp tục tuyển khoảng 1.000 biên chế trong năm tới. Tỉnh cũng cho phép hợp đồng giáo viên, nhân viên và sẽ đề xuất bổ sung trong thời gian tới.

Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá phát biểu.

Về cơ sở vật chất, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành kiên cố hóa phòng học. Tỉnh Thanh Hoá dự kiến đầu tư gần 100 tỷ đồng cho thiết bị dạy học từ nay đến năm 2030; đồng thời dành hơn 1.800 tỷ đồng sửa chữa, xây mới trường lớp. Các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có Nghị quyết 66 với hơn 95 tỷ đồng dành cho thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, cũng tạo cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ và điều kiện giáo dục.

Khắc phục bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận nỗ lực của Thanh Hóa trong duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp ở mức cao, chuẩn hóa đội ngũ và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non trong điều kiện địa bàn rộng, có nhiều xã miền núi, biên giới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế về chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng, điều kiện trường lớp và công tác quản trị sau sắp xếp. Theo kết quả kiểm tra, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tại Thanh Hóa là 3,2%, thấp còi 3,5%, trong khi tỷ lệ thừa cân, béo phì là 2,2%. Đây là những chỉ số cần được quan tâm thông qua việc nâng cao chất lượng bữa ăn, theo dõi sự phát triển và chăm sóc sức khỏe trẻ.

Về lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, Thứ trưởng yêu cầu Thanh Hóa thống nhất mục tiêu đạt chuẩn cấp tỉnh vào năm 2029 như đăng ký, đồng thời rà soát điều kiện từng xã, xác định rõ nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Đối với mạng lưới trường học sau sắp xếp, Sở GD&ĐT cần tiếp tục rà soát các trường quy mô lớn, có nhiều điểm trường xa; hoàn thiện phương án tổ chức, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn của trẻ. Các địa phương cần ưu tiên khắc phục điểm trường xuống cấp, bảo đảm phòng học, nước sạch, vệ sinh và bếp ăn; sử dụng hiệu quả biên chế được giao, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương trong kiểm soát an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, rà soát đối tượng thụ hưởng và giải quyết kịp thời các chính sách còn tồn đọng. Việc tổ chức chương trình giáo dục mầm non cần đi vào thực chất, chú trọng hỗ trợ tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, phát hiện sớm trẻ có nhu cầu đặc biệt và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Đồng thời, cần giảm hồ sơ, báo cáo và các cuộc thi không cần thiết, tránh tạo áp lực cho giáo viên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá ký kết quả công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT, năm học 2026-2027.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non chuyển từ tư duy giám sát hành chính sang quản trị nhà trường, phân công nhiệm vụ rõ ràng, quan tâm đời sống và điều kiện làm việc của giáo viên, tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ.

Từ vụ việc bạo lực đối với trẻ xảy ra tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh vừa qua, các nhà trường cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động phòng ngừa, không để tái diễn. Hiệu trưởng phải thường xuyên nắm bắt tâm tư giáo viên, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và xử lý tình huống sư phạm; duy trì kênh tiếp nhận phản ánh, phát hiện sớm nguy cơ và xử lý nghiêm hành vi bạo lực.

Thứ trưởng yêu cầu Sở GD&ĐT Thanh Hóa hoàn thiện kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, xác định rõ đầu mối, thời hạn và kết quả đối với từng nhiệm vụ; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm môi trường học tập an toàn, thân thiện...