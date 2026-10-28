Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Cục Phòng bệnh

Ngày 27/10, tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Quý IV năm 2026, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền của Cục Phòng bệnh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Bộ, Vụ Pháp chế và lãnh đạo chủ chốt Cục Phòng bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Minh

Tại cuộc họp, đại biểu đã nắm thông tin về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quý IV năm 2026, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền của Cục Phòng bệnh.

Tập trung vào các nhóm lĩnh vực Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; Lĩnh vực tai nạn thương tích; Lĩnh vực phòng, chống cháy nổ.

Cùng đó, Cục cũng có nhiều giải pháp thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2030; Xây dựng Kịch bản khung ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống lĩnh vực y tế.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Phòng bệnh đã và đang khẩn trương hoàn thiện một số Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Cùng đó, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2026-2030.

Đối với nhiệm vụ phối hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phòng bệnh, Cục Phòng bệnh đang đảm nhiệm rà soát, tổng hợp cùng đơn vị đồng hành chỉnh lý, biên tập 4 nhóm cơ sở dữ liệu: Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS); Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIV/AIDS; Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế; Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm (eCDS).

Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức phát biểu báo cáo hoạt động của Cục tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của Cục, Cấp ủy Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Cục cũng tiến hành song song công tác xây dựng Đảng.

Tập trung vào các nhiệm vụ như kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 1100-TB/ĐU ngày 02/11/2026 của Đảng uỷ Bộ Y tế về kết luận kiểm tra đối với Đảng uỷ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Phòng bệnh; báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ (qua Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ) kết quả khắc phục; Triển khai giai đoạn 1 cập nhật thông tin đảng viên trên "Sổ tay đảng viên điện tử"; Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ số hoá, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử (hiện Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ đang trực tiếp quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ Cục).

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Kết luận cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền tại Đảng bộ Cục Phòng bệnh.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn từ nay đến cuối năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Cục phát huy tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai, giám sát, đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời rà soát kỹ lưỡng từng nhóm nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết, đôn đốc tiến độ chặt chẽ đảm bảo khung thời gian và chất lượng công việc.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh