Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác thi hành pháp luật

Về phía địa phương, làm việc với Đoàn công tác, có ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trần Phước Hiền - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian qua địa phương luôn xác định công tác tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, gắn với hoạt động quản lý, điều hành và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thi hành pháp luật, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước.

Thứ trưởng Tịnh nhấn mạnh công tác thi hành pháp luật, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức. Vì vậy, cần tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và sát thực tiễn.

Theo báo cáo của tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2025 đến hết tháng 9/2026, công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn đạt một số kết quả tích cực. HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 53 văn bản quy định chi tiết; Sở Tư pháp thẩm định 502 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản tiếp tục được tăng cường, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản của tỉnh mới sau hợp nhất.

Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện tập trung vào an toàn thực phẩm và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực.

Về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, đã ban hành các quy định, cơ chế phối hợp để tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn. Từ ngày 1/7/2025 đến 14/8/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hơn 54.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,81%. Đối với công tác bồi thường nhà nước, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 10 vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, trong đó 6 vụ đã giải quyết xong và 4 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Các thành viên trong đoàn liên ngành trao đổi tại buổi làm việc với Sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp cùng một số sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo thêm về tình hình triển khai nhiệm vụ, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như sự chồng chéo, chưa đồng bộ của một số quy định pháp luật; khó khăn về kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; hạn chế về nhân lực, kinh phí và điều kiện tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đồng thời, các sở, ngành và địa phương cũng kiến nghị Đoàn công tác tiếp tục hướng dẫn, nghiệp vụ, tăng cường tập huấn, giải đáp những vấn đề mới phát sinh, sớm nghiên cứu tháo gỡ những nội dung còn bất cập để bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, hiệu quả hơn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị, vương mắc của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của địa phương trong việc xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu và thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Thứ trưởng Tịnh cho biết Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các nội dung để báo cáo Bộ Tư pháp, qua đó tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Thứ trưởng Tịnh cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát các nội dung còn tồn tại, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức thi hành pháp luật, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước trên địa bàn, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.