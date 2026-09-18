Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các Phó Ban Đảng Trung ương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 về việc bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.