Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tiếp Đoàn Lãnh đạo một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư Đan Mạch và Bắc Âu.

Tại buổi tiếp, Đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tích cực Việt Nam đạt được trong thời gian qua, cũng như quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đổi mới mô hình phát triển.

Đoàn tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra cho năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời đánh giá Việt Nam là một đối tác, điểm đến nhiều tiềm năng đối với cộng đồng doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Đan Mạch và Bắc Âu.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh đoàn công tác tới Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch; quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; chia sẻ về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh đoàn công tác tới Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Đan Mạch và Bắc Âu tiếp tục quan tâm, tìm hiểu thị trường, mở rộng hiện diện và triển khai các dự án hợp tác cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng sạch, sản xuất thông minh, y tế, giáo dục đào tạo, du lịch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư Đan Mạch và Bắc Âu với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và đối tác Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư Đan Mạch và Bắc Âu với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và đối tác Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Đan Mạch và các nước Bắc Âu ngày càng thực chất, hiệu quả.