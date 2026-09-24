Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Saudi Arabia

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dự Lễ kỷ niệm lần thứ 96 Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ vinh dự thay mặt Bộ Ngoại giao tham dự sự kiện, đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam, cộng đồng bạn bè Saudi Arabia và thông qua Đại sứ gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Chính phủ và nhân dân Saudi Arabia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, hơn chín thập kỷ trước, dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Abdulaziz Al Saud, việc thống nhất Saudi Arabia đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Vương quốc hiện đại.

Đánh giá cao những nỗ lực của Saudi Arabia, Thứ trưởng cho rằng Vương quốc ngày càng thể hiện vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và ổn định tại Trung Đông, đồng thời đóng góp ngày càng lớn vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam theo dõi và ủng hộ quá trình phát triển của Saudi Arabia với sự trân trọng và đánh giá cao. Dù có những cách tiếp cận khác nhau, Việt Nam và Saudi Arabia cùng chia sẻ tầm nhìn, khát vọng phát triển và quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ lắng nghe phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Đề cập quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao chặng đường hợp tác hai nước đã cùng xây dựng trong gần ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1999. Tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều cơ chế và hệ thống quan trọng đối với đời sống quốc tế, từ các tuyến đường thương mại, chuỗi cung ứng đến những nguyên tắc tôn trọng luật pháp, đang đứng trước nhiều thách thức, việc tăng cường mở cửa, đối thoại và hợp tác càng trở nên cần thiết.

Trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới hòa bình, ổn định, thịnh vượng, Việt Nam và Saudi Arabia có nhiều dư địa tăng cường hợp tác. Hai nước hiện cùng bước vào những giai đoạn phát triển mới, với Saudi Arabia triển khai Tầm nhìn 2030 và Việt Nam thúc đẩy các mục tiêu phát triển trong những thập niên tới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để hai nước tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Saudi Arabia và các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Những hoạt động trao đổi gần đây giữa hai bên đã mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác triển vọng. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao tiếp tục được triển khai, qua đó cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành kết quả thiết thực.

Theo Thứ trưởng, với cam kết của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia có nhiều tiềm năng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hai bên có thể thúc đẩy tăng trưởng thương mại, mở rộng đầu tư và triển khai các dự án quy mô, có tính biểu tượng trong các lĩnh vực như năng lượng, khoa học - công nghệ, cơ sở hạ tầng, công nghiệp Halal và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với Saudi Arabia và các đối tác trên thế giới vì hòa bình, ổn định và hợp tác tại Trung Đông, châu Á cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời đại mới, Việt Nam quyết tâm không chỉ là một người bạn, đối tác tin cậy mà còn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề chung.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi nhấn mạnh Quốc khánh là dịp tôn vinh sự đoàn kết, gắn bó của người dân Saudi Arabia, đồng thời nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi Vương quốc được thống nhất năm 1932.

Đại sứ cho biết, qua nhiều thập kỷ, Saudi Arabia đã có những chuyển đổi sâu rộng, trở thành một quốc gia hiện đại, giàu khát vọng, đồng thời gìn giữ những giá trị và di sản lịch sử. Trong khuôn khổ Tầm nhìn Saudi Arabia 2030, Vương quốc đang tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế, mở rộng cơ hội cho người dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới tăng trưởng bền vững, thịnh vượng.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Thamer Algosaibi cho rằng đây là minh chứng cho một nền kinh tế năng động, tăng trưởng và những định hướng phát triển đầy khát vọng của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu, nâng cao đời sống và thịnh vượng cho người dân.

Về quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia, Đại sứ nhấn mạnh ý chí chính trị của lãnh đạo hai nước, những kết quả hợp tác thiết thực đạt được thời gian qua cùng tiềm năng của hai bên, trong khuôn khổ Tầm nhìn Saudi Arabia 2030 và các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030, 2045, sẽ tạo nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới.

Thực tế, Việt Nam và Saudi Arabia thời gian qua đã thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất hơn, trong đó có các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, công nghệ và Halal. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud ngày 13/9, phía Việt Nam đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác năng lượng, thương mại, mở cửa thị trường và đầu tư; Saudi Arabia cũng thể hiện sẵn sàng phối hợp để cụ thể hóa các định hướng này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng Đại sứ Thamer Algosaibi thực hiện nghi thức cắt bánh mừng Quốc khánh Saudi Arabia. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Ngày Quốc khánh Saudi Arabia được tổ chức vào ngày 23/9 hằng năm, kỷ niệm sự kiện thống nhất Vương quốc năm 1932 dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Abdulaziz Al Saud. Năm 2026, Saudi Arabia kỷ niệm lần thứ 96 Quốc khánh.

Lễ kỷ niệm là dịp để hai bên nhìn lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Saudi Arabia chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)