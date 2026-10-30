Thứ trưởng Nguyễn Minh Hà yêu cầu bảo đảm nguồn cát, tăng tốc thi công cao tốc

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hà đề nghị TP Cần Thơ chủ động cân đối, bảo đảm nguồn cát phục vụ thi công; tăng cường khai thác, sử dụng cát biển theo quy định để bổ sung nguồn vật liệu cho dự án. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn cát, đá, không để thiếu vật liệu làm gián đoạn thi công.

Đại diện chủ đầu tư đang báo cáo tiến độ với Thứ trưởng Phạm Minh Hà (thứ 2 từ phải sang trái).

Đối với các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu phải có nỗ lực vượt bậc, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực và tổ chức thêm các mũi thi công. Đồng thời, chủ động khắc phục điều kiện thời tiết bất lợi, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời gian, đẩy nhanh khối lượng thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra.

Thứ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ từng gói thầu, xác định rõ các hạng mục còn chậm để tập trung xử lý. Đối với những đoạn tuyến đang xử lý nền đất yếu, cần chủ động phương án thi công phù hợp, tận dụng thời gian chờ lún để triển khai các hạng mục tiếp theo. Những vị trí đã đủ điều kiện phải tổ chức thi công ngay, không để lãng phí thời gian và nguồn lực.

Theo ông Phan Minh Trí, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, ba dự án thành phần 2, 3 và 4 qua địa bàn thành phố có tổng chiều dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng.

Thứ trưởng trao đổi với ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2 từ phải sang), đề nghị địa phương chủ động nguồn cát, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 61% giá trị hợp đồng xây lắp. Tuy nhiên, nguồn vật liệu vẫn là khó khăn lớn, đặc biệt là đá xây dựng. Khối lượng đá còn thiếu khoảng 2,6 triệu m³; nguồn cát tại một số dự án cũng chưa được bảo đảm đầy đủ theo nhu cầu.

Riêng dự án thành phần 4, nguồn cát đã xác định khoảng 6,6 triệu m³, gồm cát sông và cát biển. Phần còn lại dự kiến bổ sung từ các mỏ đang làm thủ tục cấp phép, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng kế hoạch thi công.

Ngoài khó khăn về vật liệu, một số đoạn tuyến phải tiếp tục xử lý nền đất yếu, đắp cát gia tải và chờ lún trước khi triển khai các lớp kết cấu áo đường. Khoảng 8,4km đường công vụ thuộc các gói thầu số 9 và 10 của dự án thành phần 4 qua địa bàn xã Mỹ Tú và Mỹ Hương bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển không thể lưu thông, ảnh hưởng đến tổ chức thi công.

Đến nay khối lượng thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua Cần Thơ hơn 61% giá trị hợp đồng xây lắp.

Tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đang liên hệ, phối hợp với các địa phương để bổ sung nguồn cát, đồng thời tập trung khai thác, sử dụng cát biển nhằm giảm áp lực thiếu vật liệu cho các dự án.

Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Về giải ngân vốn năm 2026, ba dự án thành phần được giao hơn 3.693 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương 47,24%. Trong đó, dự án thành phần 2 giải ngân 88,52%; dự án thành phần 3 đạt 36,6% và dự án thành phần 4 đạt 33,96%.