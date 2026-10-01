Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung: Nhà xuất bản Tôn giáo phải đổi mới cách nghĩ, cách làm

Kỷ niệm 74 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành và Ngày Văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tham quan không gian trưng bày sách về văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại trụ sở Nhà xuất bản Tôn giáo.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Nhà xuất bản Tôn giáo cho biết, sau một năm tổ chức lại, đơn vị từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, ổn định hoạt động và củng cố quan hệ phối hợp với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong công tác xuất bản.

Điều kiện làm việc, chế độ dành cho viên chức và người lao động từng bước được cải thiện.

Bên cạnh hoạt động xuất bản thường xuyên, Nhà xuất bản Tôn giáo đã bắt đầu tham gia thực hiện các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó có các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và xuất bản sách đặt hàng.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tham quan không gian trưng bày sách về văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo do Nhà xuất bản Tôn giáo phát hành.

Đơn vị cũng đã được cấp giấy chứng nhận tổ chức khoa học và công nghệ, mở thêm điều kiện tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Nhà xuất bản Tôn giáo, đơn vị xác định chất lượng nội dung là yêu cầu xuyên suốt, đồng thời bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Việc tiếp nhận và triển khai các đơn đặt hàng được gắn với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm thuộc lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể Nhà xuất bản Tôn giáo sau một năm tổ chức lại.

Theo Thứ trưởng, với vị thế, tầm nhìn và quy mô mới, Nhà xuất bản đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động, củng cố uy tín và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Những kết quả bước đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể đơn vị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm đối với công tác xuất bản trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm việc với lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tôn giáo.

Trong bối cảnh mới, Nhà xuất bản cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, thay đổi cách nghĩ, cách làm; đồng thời gắn chặt hoạt động xuất bản với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị Nhà xuất bản Tôn giáo xây dựng tầm nhìn dài hạn, tổ chức hoạt động bài bản, phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2162/QĐ-TTg tổ chức lại Nhà xuất bản Tôn giáo trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ thành Nhà xuất bản Tôn giáo thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là dấu mốc chuyển đổi mô hình tổ chức, tiếp nối quá trình hoạt động của đơn vị trong lĩnh vực xuất bản phục vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc. Theo Quyết định số 796/QĐ-BDTTG ngày 18/9/2026, Nhà xuất bản có chức năng xuất bản, in và phát hành ấn phẩm phục vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc. Nhiệm vụ của đơn vị bao gồm xuất bản sách in, sách điện tử; xuất bản phẩm phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển cơ sở dữ liệu số phục vụ hoạt động xuất bản.