Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm Trưởng Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức Đại hội X

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, các thành viên Tổ công tác liên ngành; Hòa thượng Thích Thanh Huân, Đại đức Thích Nguyên Chính, đồng Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, đại diện lãnh đạo GHPGVN.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố Quyết định số 824/QĐ-BDTTG ngày 30-9-2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Tổ công tác gồm 13 thành viên, do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm Tổ trưởng, với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành Trung ương và TP.HCM.

Thông tin tại cuộc họp, Hòa thượng Thích Thanh Huân cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, với sự tham dự của 1.465 đại biểu chính thức.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Huân, công tác chuẩn bị Đại hội về cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, Giáo hội đã thành lập 9 Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban, tiểu ban trực tiếp phục vụ Đại hội.

Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, Hòa thượng Thích Thanh Huân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, Hòa thượng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác liên ngành tập trung trao đổi về phân công nhiệm vụ; công tác chuẩn bị, đón tiếp khách mời quốc tế; công tác truyền thông, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí.

Các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh đối với đại biểu quốc tế, thi đua - khen thưởng, bảo đảm an ninh, y tế, giao thông tại Đại hội cũng được các đại biểu trao đổi, làm rõ.

Đối với các sự kiện liên quan đến việc triển lãm, trưng bày, không gian văn hóa các đại biểu đề nghị có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền TP.HCM nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra phù hợp với quy mô và ý nghĩa của Đại hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung các nội dung vào kế hoạch tổ chức Đại hội bảo đảm thống nhất, chủ động và hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, kế hoạch phải bảo đảm phương châm “6 rõ”, trong đó xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và các yêu cầu liên quan, qua đó tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình tổ chức.

Về cơ chế phối hợp, Thứ trưởng đề nghị các thành viên của các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch của mình; đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm. Các thành viên thường xuyên cập nhật tình hình hằng tuần thông tin về Ban Tôn giáo Chính phủ để tổng hợp kết quả chung. Đối với những vấn đề phát sinh cần có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương, các đơn vị cần kịp thời trao đổi với Ban Tôn giáo Chính phủ để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý.

Thứ trưởng lưu ý, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức cùng với Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN. Đây là sự kiện được tổ chức “2 trong 1” và đều có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động triển khai những nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chuẩn bị.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng đề nghị rà soát kỹ các đề xuất, tránh trùng lặp nội dung với những hình thức khen thưởng mà tập thể, cá nhân đã được nhận trước đó.

Thứ trưởng đề nghị các thành viên Tổ công tác liên ngành phối hợp chặt chẽ với GHPGVN, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai, góp phần tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.