Phát biểu chào mừng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Alexander Lorz cùng các thành viên đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những hỗ trợ kỹ thuật thiết thực, hiệu quả mà Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và bang Hessen nói riêng đã dành cho Việt Nam thời gian qua trong lĩnh vực xây dựng thể chế tài chính công, quản lý thuế và phát triển thị trường tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen Alexander Lorz. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ mục đích chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen Alexander Lorz cho biết, chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa cam kết của ông trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại thủ phủ Wiesbaden vào tháng 3/2025. Trọng tâm của buổi làm việc là thúc đẩy hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính bang Hessen.

Theo Bộ trưởng Alexander Lorz, hai bên đã bước đầu xác định được 7 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm trong dự thảo MOU, trong đó nổi bật là 5 trụ cột lớn:

Quản lý thuế: Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý thu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen GS.TS Alexander Lorz phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Quản lý tài chính công: Tập trung quản lý tài sản nhà nước, tài sản doanh nghiệp, quản lý nợ công và phát hành trái phiếu - lĩnh vực mà bang Hessen có bề dày kinh nghiệm với vai trò vừa là nhà phát hành, vừa là nhà đầu tư thông qua quỹ hưu trí riêng.

Phòng chống rửa tiền: Tận dụng lợi thế Frankfurt là nơi đặt trụ sở Cơ quan Phòng chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu (AMLA) để chia sẻ kinh nghiệm điều hành.

Đào tạo nguồn nhân lực tài chính: Tăng cường kết nối giáo dục, đặc biệt thông qua Trường Đại học Việt - Đức (VGU) với các cơ sở đào tạo uy tín tại Frankfurt như Đại học Goethe Frankfurt (với Trung tâm House of Finance) và Trường Quản lý và Tài chính Frankfurt.

Hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính: Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn từ Trung tâm Tài chính Frankfurt để hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Nhấn mạnh thêm về nội dung phát triển trung tâm tài chính, Bộ trưởng Alexander Lorz cho biết quá trình này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều định chế như Ngân hàng Liên bang Đức (Bundesbank), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse). Phía bang Hessen sẵn sàng huy động chuyên gia từ các cơ quan này tham gia Nhóm công tác chung và mong muốn Việt Nam cử đại diện các bộ, ngành liên quan cùng phối hợp.

Đáp lại những đề xuất từ phía bang Hessen, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam hoàn toàn nhất trí về mặt nguyên tắc đối với các nội dung hợp tác nêu trên, bởi đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tài chính Việt Nam đang quyết liệt triển khai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đức Chi phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, Việt Nam đang tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống thuế theo hướng minh bạch, hiện đại; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý về ngân sách sau khi Quốc hội vừa thông qua Luật Ngân sách Nhà nước mới - đạo luật kế thừa nhiều tinh hoa từ sự hỗ trợ kỹ thuật trước đây của Chính phủ Đức (thông qua Tổ chức GIZ).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đặt mục tiêu quản lý nợ công bền vững, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa chi phí quản lý và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy chuyên sâu trong kỷ nguyên AI.

Đối với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao vị thế hàng đầu thế giới của Frankfurt và tin tưởng sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Đức sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Việt Nam.

Về phương thức triển khai, hai bên thống nhất duy trì chặt chẽ các kênh trao đổi trực tuyến lẫn các đoàn công tác trực tiếp giữa chuyên gia hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi giao Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) làm đầu mối trực tiếp phối hợp với phía bang Hessen, nỗ lực hoàn thiện các thủ tục qua kênh điện tử để có thể tiến hành ký kết chính thức Biên bản ghi nhớ hợp tác muộn nhất vào tháng 1/2027, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai các hoạt động hợp tác thực chất ngay trong nửa đầu năm 2027.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc Bộ trưởng Alexander Lorz cùng đoàn công tác bang Hessen có chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp tại Việt Nam.