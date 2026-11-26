Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Sáng nay 26/11, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: Từ ngày đầu thành lập, thị trường chứng khoán mới chỉ có 2 cổ phiếu niêm yết, 6 công ty chứng khoán là thành viên, và khối lượng giao dịch còn rất khiêm tốn.

Đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển và trở thành kênh huy động vốn và giải hạn quan trọng của nền kinh tế.

Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ ngành chứng khoán, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng sự hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế, trong đó phải kể đến OECD.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản lượng trong nước quý 3/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn hơn thông qua việc đa dạng hóa các nguồn huy động vốn cho nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Theo đó, thị trường vốn cần phát huy tốt hơn nữa vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, và tăng cường tính kỷ luật thị trường.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới rồi, thứ cấp từ tháng 9/2026.

Tuy nhiên, Việt Nam xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường. Trong tiến trình đó, quản trị công ty có vai trò quan trọng đặc biệt, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Bởi lẽ, khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Đây chính là những yếu tố để dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến mà còn sẵn sàng gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam, dù đã có nhiều cải thiện, nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp. Việc công bố thông tin ở một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn nhiều hạn chế và cần tiếp tục được cải thiện. Xuất phát từ thực tiễn đó, tại đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ ràng rằng tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn của OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể hóa định hướng này, đầu năm 2026, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế ban hành Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Bộ Nguyên tắc quản trị công ty G20 OECD năm 2023 và tiếp cận Bộ Thẻ biển quản trị công ty ASEAN áp dụng theo cơ chế tuân thủ hoặc giải thích.

Để quản trị công ty thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển và bền vững của thị trường vốn, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào những định hướng sau:

Một là nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, trọng tâm của quản trị công ty tại các công ty đại chúng. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập, nâng cao năng lực của thành viên hội đồng quản trị và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để hội đồng quản trị thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Hai là tăng cường tính minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. Tiếp tục thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột quyền lợi ích, để mọi nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế có thể đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp và tham gia thị trường một cách bình đẳng.

Ba là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước. Bộ Tài chính sẽ thúc đẩy nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình tại các doanh nghiệp nhà nước, hướng tới từng bước tiệm cận các chuẩn mực của OECD, qua đó góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị của toàn thị trường.

Các chủ đề văn chính thời sự trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn lần này, từ trí tuệ nhân tạo, vai trò của sự giao dịch chứng khoán, nguồn nhân lực và công bố thông tin, đến nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức xếp hạng, ESG, cũng chính là những vấn đề Việt Nam đang đặc biệt quan tâm.