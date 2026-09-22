Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 1819 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 trước khi về Bộ Giao thông Vận tải năm 2005.

Tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Danh Huy lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Tháng 8/2022, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đến tháng 2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp Chính phủ và Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp Chính phủ và Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.

Cơ quan này cũng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng; đồng thời bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.