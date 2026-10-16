Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao đổi về hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ và công tác chuẩn bị Năm APEC 2027

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp bà Pamela Phan, nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh bà Pamela Phan trở lại thăm Việt Nam trên cương vị mới là Đối tác phụ trách tư vấn chiến lược khu vực châu Á của Tập đoàn Albright Stonebridge; chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chủ trương, định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thứ trưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thứ trưởng ghi nhận thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 9, góp phần tăng cường đối thoại giữa các cơ quan hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các ý tưởng và cơ hội hợp tác mới. Đánh giá cao những đóng góp của bà Pamela Phan đối với quan hệ hai nước thời gian qua, Thứ trưởng mong bà tiếp tục phát huy kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ trên cương vị mới, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bà Pamela Phan cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương. Bà cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng trao đổi về công tác chuẩn bị Năm APEC 2027. (Ảnh: Thành Long)

Trao đổi về hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của APEC trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực; cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trên các mặt nhằm bảo đảm tổ chức thành công Năm APEC 2027, qua đó đóng góp thiết thực vào hợp tác khu vực và thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ.

Bà Pamela Phan đánh giá cao những nỗ lực và công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Năm APEC 2027; cho biết cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ dành sự quan tâm lớn đối với các hoạt động APEC tại Việt Nam. Bà bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo thêm những cơ hội mới để tăng cường kết nối và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng như trong khu vực.