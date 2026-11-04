Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tajikistan Idibek Kalandar. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tajikistan, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên nhân dịp tham dự các hội nghị quốc tế; kim ngạch thương mại song phương tăng gần 60% trong năm 2025 và tiếp tục đà tăng trong năm 2026; các bộ, ngành hai nước đang tích cực trao đổi về các hướng hợp tác mới, triển vọng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng những kết quả đạt được, nhất là về kinh tế, thương mại còn khiêm tốn, hai bên cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy các thế mạnh, tranh thủ các cơ hội hợp tác trong bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tajikistan. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Ngoại giao Tajikistan Idibek Kalandar cảm ơn phía Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chia sẻ những đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng về quan hệ song phương, cho biết Tajikistan coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam; bày tỏ ấn tưởng trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; chia sẻ Tajikistan hiện đang trong quá trình công nghiệp hóa đất nước, mong muốn tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các khu công nghiệp của Tajikistan.

Hai Thứ trưởng nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò đầu mối, đôn đốc, hỗ trợ các Bộ, ngành địa phương hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế; tạo điều kiện và diễn đàn để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước kết nối trực tiếp, trao đổi thông tin về chính sách và thị trường, tìm hiểu và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, dệt may, chế biến thực phẩm và kết nối giao thông….

Thứ trưởng Ngoại giao Tajikistan Idibek Kalandar cảm ơn phía Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chia sẻ những đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng về quan hệ song phương. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hai Thứ trưởng nhất trí cần tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định liên chính phủ và các thỏa thuận, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Idibek Kalandar cũng nhất trí hai Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực.