Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những đóng góp của ông Marc Knapper trong nhiệm kỳ Đại sứ (2022–2026), góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Hai bên trao đổi về các cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Thứ trưởng đề nghị ông Marc Knapper tiếp tục phát huy kinh nghiệm và vai trò kết nối để hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy sự tham gia, đóng góp thực chất của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vào các hoạt động APEC 2027. Ông Marc Knapper đánh giá APEC là kênh phù hợp để cộng đồng doanh nghiệp tham gia thúc đẩy hợp tác khu vực, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng, đề xuất nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các cơ hội hợp tác trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những đóng góp của ông Marc Knapper trong nhiệm kỳ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026), đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và xử lý các vấn đề cùng quan tâm trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ. Ông Marc Knapper khẳng định tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hai nước và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, kết nối các đối tác nhằm mở rộng hợp tác với Việt Nam.