Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chúc mừng ông Thamer Mohammed A. Algosaibi được bổ nhiệm làm Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam; tin tưởng, với kinh nghiệm công tác phong phú, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia lên tầm cao mới.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông; chia sẻ những thiệt hại về người và tài sản Saudi Arabia đang trải qua do tác động của tình hình khu vực; đồng thời đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã dành thời gian tiếp, cũng như những chia sẻ, hỗ trợ của Việt Nam đối với Saudi Arabia trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Đại sứ cho biết đã tích cực làm việc với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, hàng không,du lịch, nông nghiệp…

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ đánh giá quan hệ Saudi Arabia - Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác; khẳng định Saudi Arabia coi trọng quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách hướng Đông.

Đại sứ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Thứ trưởng đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn Saudi Arabia thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam – GCC; đề nghị thúc đẩy mở cửa thị trường đối với hàng hóa thế mạnh của nhau, đáp ứng nhu cầu hai bên, trong đó có việc tạo điều kiện cho hàng nông sản, thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Saudi Arabia.