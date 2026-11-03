Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ,Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2026). (Ảnh: Vũ Phúc)

Tại buổi gặp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh.

Nhìn lại chặng đường 73 năm xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi giành độc lập, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà Campuchia đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trên cơ sở những nền tảng quan trọng do các thế hệ lãnh đạo Campuchia dày công vun đắp và sự lãnh đạo của Chính phủ, Campuchia đã từng bước xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh; vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên trường quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam - Campuchia, Thứ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, tăng cường và đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần tạo động lực và định hướng chiến lược cho quan hệ song phương.

Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc đồng chí chủ trì Cuộc gặp giữa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (2/2026); chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (4/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (10/2026); hoạt động tham dự Hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội (ISC-2) của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức (6/2026) và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary thăm chính thức (7/2026).

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath và các thành viên Đại sứ quán. (Ảnh: Vũ Phúc)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên đã góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của quan hệ giữa hai Đảng đối với định hướng phát triển quan hệ hai nước, Thứ trưởng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, nhất là kênh Đảng. Trên cơ sở đề xuất đã nêu tại buổi chúc mừng Quốc khánh Campuchia năm 2025, Thứ trưởng đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai Đảng, cũng như giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Cùng với hợp tác chính trị, quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, trong khi hợp tác kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác kinh tế trong tổng thể quan hệ hai nước.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc gặp, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Thủ tướng Hun Manet, sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực.

Qua đó, hai nước tiếp tục vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt các cơ chế hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia. (Ảnh: Vũ Phúc)

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng chân thành cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ Touch Sopharath và các thành viên Đại sứ quán Campuchia trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, triển khai các hoạt động hợp tác cũng như phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ hai nước.

Đề cập các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, rà soát và chuẩn bị tốt các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban hỗn hợp và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 14; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực của Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; chúc Đại sứ Touch Sopharath cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán mạnh khỏe, thành công, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần vun đắp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.