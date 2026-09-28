Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng viếng các quân nhân Kazakhstan hy sinh

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam, ngày 28/9.

Tại Đại sứ quán Kazakhstan, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn sâu sắc trước sự hy sinh của các quân nhân Kazakhstan trong khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Kazakhstan, gia đình, người thân và đồng đội của các quân nhân đã hy sinh.

Việc Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đến viếng và ký sổ tang thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước mất mát của Kazakhstan, đồng thời thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng viết “Vô cùng thương tiếc các quân nhân Kazakhstan đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển tỉnh Mangystau ngày 24/9/2026. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, xin gửi tới Nhà nước, nhân dân Kazakhstan và gia đình các quân nhân lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi lời chia sẻ tới Nhà nước, nhân dân Kazakhstan và gia đình các quân nhân đã hy sinh.

Các quân nhân Kazakhstan hy sinh ngày 24/9 trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển tỉnh Mangystau. Sự việc để lại mất mát lớn đối với lực lượng vũ trang, gia đình và đồng đội của các quân nhân.

Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 và duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Những hoạt động chia sẻ, động viên trong những thời điểm khó khăn góp phần củng cố sự tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Kazakhstan tiếp tục được thúc đẩy, việc lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đến viếng, tưởng niệm các quân nhân Kazakhstan hy sinh cũng là một nghĩa cử thể hiện truyền thống nhân văn, sự đồng cảm và tinh thần đoàn kết của Việt Nam đối với nhân dân Kazakhstan trước những mất mát không thể bù đắp.