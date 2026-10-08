Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS tại Việt Nam cho ông Yang Sungmo.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon, ông Yang Sungmo, Trưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá việc KBS mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong hợp tác báo chí giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng, KBS là cơ quan báo chí Hàn Quốc thứ 5 có văn phòng thường trú tại Việt Nam và là cơ quan báo chí nước ngoài thứ 31 đang hoạt động tại Việt Nam. Sự hiện diện trở lại của KBS góp phần làm phong phú thêm mạng lưới các cơ quan báo chí quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để công chúng Hàn Quốc và quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình, con người và những chuyển động phát triển của Việt Nam.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là đối tác số 1 về đầu tư trực tiếp, số 2 về ODA và du lịch, số 3 về thương mại và lao động của Việt Nam. Hai nước ngày càng trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS tại Việt Nam.

Trong tiến trình đó, hợp tác báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân và tạo dựng sự hiểu biết, tin cậy giữa hai nước. Thông qua các sản phẩm báo chí, những câu chuyện về hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục và đời sống cộng đồng hai nước được truyền tải rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đến gần hơn với người dân.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam sẽ góp phần phản ánh kịp thời, khách quan và sâu sắc những thành tựu phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc và quốc tế.

Bộ Ngoại giao mong muốn KBS tích cực đưa tin về các sự kiện quan trọng của Việt Nam, tăng cường các hoạt động trao đổi, kết nối với các cơ quan báo chí Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tạo điều kiện thuận lợi, trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, để KBS hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Ông Yang Sungmo, Trưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yang Sungmo, Trưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi KBS chính thức mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để KBS trở lại hoạt động.

Ông Yang Sungmo cho biết việc mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với KBS, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận trực tiếp, đầy đủ và sinh động hơn với tình hình thực tế tại Việt Nam, từ đó chuyển tải tới khán giả Hàn Quốc những thông tin đa chiều, chính xác về đất nước, con người và quá trình phát triển của Việt Nam.

Trưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc có quan hệ ngày càng gắn bó trên nhiều lĩnh vực, với sự giao lưu ngày càng sâu rộng giữa nhân dân hai nước. Trong bối cảnh đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ông Yang Sungmo khẳng định KBS sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin, tăng cường phản ánh các hoạt động hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon tham dự Lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon tại Lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Lee Miyon và ông Yang Sungmo cùng các đại biểu tại Lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS tại Việt Nam.