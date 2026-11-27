Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp ông Anton Demidov, Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng “Nước Nga Thống nhất”, chiều 26/11. (Ảnh: Quang Hòa)

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trong đó hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và giao lưu nhân dân luôn giữ vai trò quan trọng, tạo nền tảng vững chắc và lâu dài cho quan hệ song phương.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất thời gian qua; đề nghị hai tổ chức cụ thể hóa nội dung hợp tác thành các chương trình, hoạt động thiết thực, có chiều sâu; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và tình hữu nghị hai dân tộc; tăng cường trao đổi đoàn cán bộ trẻ, đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm tập hợp thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ, phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và ông Anton Demidov trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Liên bang Nga. (Ảnh: Quang Hòa)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đồng thời đề nghị hai tổ chức tiếp tục đa đạng hóa hơn nữa hoạt động hợp tác, xem xét khả năng tổ chức các diễn đàn, trại hè thanh niên hai nước, gặp gỡ hữu nghị, hoạt động giao lưu với sinh viên Việt Nam tại Nga, góp phần gắn kết và xây dựng mạng lưới chặt chẽ giữa các hiệp hội thanh niên.

Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng “Nước Nga Thống nhất” Anton Demidov đã thông tin về các hoạt động giữa Đội Cận vệ trẻ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, tạo cơ sở cho các hoạt động giữa hai bên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng “Nước Nga Thống nhất”. (Ảnh: Quang Hòa)

Ông Anton Demidov cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để các thế hệ trẻ hai nước giao lưu, hợp tác, chia sẻ và nhất trí với những đánh giá của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về truyền thống quan hệ hữu nghị Việt - Nga và các hướng hợp tác giữa các tổ chức đoàn thanh niên hai nước thời gian tới.

Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đa dạng hóa hoạt động hợp tác, góp phần xứng đáng gìn giữ tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.