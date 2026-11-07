Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn tiếp các Đại sứ châu Phi không thường trú tại Việt Nam

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thành Long)

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chào mừng các Đại sứ tới thăm và làm việc tại Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia châu Phi.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ, tin tưởng các nước châu Phi cùng Liên minh Châu Phi (AU) sẽ tiếp tục gia tăng vị thế, đóng góp tích cực vào một thế giới công bằng, hội nhập và phát triển thịnh vượng.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Thứ trưởng cho biết Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội khóa XVI trong năm 2026.

Đồng thời, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, với định hướng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Thành Long)

Đánh giá về quan hệ hợp tác thời gian qua, Thứ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Phi đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao gần đây của Lãnh đạo hai bên.

Nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tạo đột phá trong hợp tác; chú trọng khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh thông qua tăng cường kết nối giữa các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi. Với tư cách Quan sát viên của AU, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào Chương trình Nghị sự 2063 của Liên minh Châu Phi, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác AU - ASEAN.

Đại diện các Đại sứ châu Phi cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo các nước đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo của Việt Nam.

Các Đại sứ bày tỏ tình cảm tốt đẹp, ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định các nước châu Phi luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn học hỏi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Đại diện các Đại sứ châu Phi cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thành Long)

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên, các Đại sứ cam kết trên cương vị của mình sẽ tích cực chủ động, nỗ lực phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, kết nối thương mại - đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại châu Phi, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh lương thực...

Kết thúc cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và các Đại sứ Châu Phi chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)