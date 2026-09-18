Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn thăm, làm việc tại Ai Cập

Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập lần thứ 11. (Ảnh: Chu An)

Từ ngày 16-18/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã thăm, làm việc tại Ai Cập. Thứ trưởng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và người Ai Cập ở nước ngoài Amr Hamza, làm việc với Liên đoàn Arab (AL) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Tiếp thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty bày tỏ coi trọng vị thế quốc tế của Việt Nam hiện nay, vui mừng vì hai nước có độ tin cậy chính trị cao. Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam cử đoàn tham vấn chính trị nhằm triển khai nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Ai Cập và thông báo sẽ sớm thăm Việt Nam trong năm 2026 để chuẩn bị cho hoạt động của Lãnh đạo cấp cao trong năm 2027.

Bộ trưởng hoan nghênh việc Việt Nam mở Văn phòng Tuỳ viên quốc phòng tại Cairo, hai nước thường xuyên tham dự các triển lãm quốc phòng của nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 11 thảo luận các biện pháp cụ thể tăng cường thương mại, đầu tư giữa hai nước đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, dầu khí, du lịch… và đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết một Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.

Tại Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập, hai bên đã cùng nhau rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết; thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới và trao đổi về một số vấn đề nổi bật của khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đã tăng tích cực 30% so với năm trước và đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) cho Nhóm nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập.

Hai bên cũng nhất trí cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tăng cường quan hệ kinh tế thương mại bằng việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo, Ý định thư về phát triển thương mại nông sản... Hai bên nhấn mạnh việc duy trì các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp Uỷ ban hỗn hợp lần thứ 6 tại Ai Cập.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và người Ai Cập ở nước ngoài. (Ảnh: Chu An)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc trung gian hòa giải, thúc đẩy hòa bình trong các vấn đề khu vực, nhắc lại lời mời Tổng thống Ai Cập thăm Việt Nam trong năm 2027, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác như Halal, giáo dục, du lịch, địa phương…

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập đánh giá cao việc ta cử đoàn Tham vấn chính trị lần thứ 11 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông Bắc Phi nhiều diễn biến phức tạp và đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, ưu tiên giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

Về kinh tế, phía Ai Cập mong Việt Nam có thể hỗ trợ Ai Cập kinh nghiệm thu hút đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu để thu hẹp thâm hụt thương mại hiện nay của Ai Cập không chỉ với Việt Nam mà với nhiều nước. Bạn rất mong doanh nghiệp Việt Nam tới đầu tư vào Khu kinh tế đặc biệt dọc kênh đào Suez, tận dụng các ưu đãi về chính sách cũng như cơ sở hạ tầng sẵn có.

Đồng thời, Trợ lý Bộ trưởng khẳng định, phía Ai Cập sẵn sàng phối hợp tăng cường hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng, du lịch, Halal…

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn làm việc với Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh. (Ảnh: Chu An)

Tại cuộc hội kiến Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã đề nghị phía Ai Cập đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chung FTA Việt Nam - Ai Cập, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam (như gạo, vải, thanh long...), thủy sản, điện tử và linh kiện tiếp cận thị trường 110 triệu dân của Ai Cập, tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và khuyến khích doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác Halal, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dầu khí, khoáng sản... hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD.

Bộ trưởng đề nghị thúc đẩy triển lãm hàng hoá Ai Cập tại Việt Nam, thành lập Hội đồng doanh nghiệp hai nước, thực hiện công nhận lẫn nhau cho các sản phẩm dược phẩm, thúc đẩy hợp tác các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm tăng cường đầu tư hai chiều vào nhau. Bộ trưởng tin tưởng vị trí trung tâm và các hiệp định thương mại tự do của Ai Cập với châu Âu và châu Phi sẽ là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu tại Khu kinh tế tự do.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Arab. (Ảnh: Chu An)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã làm việc với Liên đoàn Arab (AL). Thứ trưởng bày tỏ mong muốn của Việt Nam làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Liên đoàn Arab và 22 nước thành viên của Liên đoàn thông qua triển khai Bản ghi nhớ (MOU) ký giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Arab với các hoạt động cụ thể, ưu tiên hợp tác kinh tế.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Khaled Manzlawiy nhắc lại ấn tượng sâu sắc về bài phát biểu chính sách của Chủ tịch nước Việt Nam tại trụ sở Liên đoàn năm 2025, trân trọng mối quan hệ tốt đẹp mà Việt Nam đã có với 22 nước thành viên, đề nghị đồng tổ chức Hội nghị doanh nhân Arab và Việt Nam, mong Việt Nam cử quan sát viên tại Liên đoàn Arab và ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Liên đoàn và ASEAN, sẵn sàng nhận cán bộ ngoại giao thực tập tại Liên đoàn cũng như cử nghiên cứu viên tới Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Đại sứ quán trong việc khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại tại địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.