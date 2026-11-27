Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Phó Tổng thống Nam Phi Phumzile Mlambo-Ngcuka tại Đại sứ quán Nam Phi ở Hà Nội, ngày 27/11.

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang gửi tới Nhà nước, Nhân dân Nam Phi và gia quyến Tiến sĩ Phumzile Mlambo-Ngcuka lời chia buồn sâu sắc nhất.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Tiến sĩ Phumzile Mlambo-Ngcuka là nhà lãnh đạo nữ tiêu biểu của Nam Phi, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và nâng cao vị thế của phụ nữ trên thế giới.

Những cống hiến của bà trên các cương vị Phó Tổng thống Nam Phi, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc Điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và trân trọng. Di sản và những đóng góp của bà sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và nâng cao vai trò của phụ nữ trên toàn cầu.

Đặc biệt, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhắc lại và bày tỏ sự trân trọng đối với việc Tiến sĩ Phumzile Mlambo-Ngcuka đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm trên cương vị Giám đốc Điều hành UN Women năm 2014.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm của bà đối với Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời là nguồn động viên để Việt Nam tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chung của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, Nhân dân Nam Phi và gia quyến nguyên Phó Tổng thống Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ của Nhà nước, Nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn của Nhà nước và Nhân dân Nam Phi.

Việc Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đến ghi sổ tang thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và chia sẻ của Việt Nam với Nam Phi, đồng thời khẳng định sự trân trọng của Việt Nam đối với những đóng góp của nguyên Phó Tổng thống Phumzile Mlambo-Ngcuka cho sự phát triển của Nam Phi và các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.