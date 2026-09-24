Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang gặp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời báo chí trước chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã cảm ơn sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc thu xếp, tổ chức các hoạt động của đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Trên cơ sở các kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong việc điều phối, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác và kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh.

Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và vai trò quốc tế của Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trợ lý Ngoại trưởng chia sẻ quan tâm của Hoa Kỳ đối với việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực có tính chiến lược khác; đồng thời khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực và trong ASEAN.

Về kinh tế - thương mại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Việc hai bên kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART) là cơ sở để hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định, bền vững, cân bằng và cùng có lợi.

Thứ trưởng đề nghị Hoa Kỳ phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng, công bằng, cân bằng lợi ích và có tính đến điều kiện phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, hàng không…

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tham gia tích cực, thực chất vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác Mekong - Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực như liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng, quản lý nguồn nước, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm khác; nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí duy trì các kênh trao đổi, đối thoại thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao; phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.