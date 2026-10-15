Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Việt Nam và Hamburg (Đức) còn nhiều dư địa hợp tác về logistics, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Thị trưởng Peter Tschentscher cùng Đoàn công tác thành phố Hamburg

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Đức nói chung, giữa Việt Nam và thành phố Hamburg nói riêng; đồng thời thảo luận các định hướng thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như thương mại, logistics, kết nối cảng biển, công nghiệp, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Thị trưởng Peter Tschentscher cùng Đoàn công tác thành phố Hamburg, đánh giá đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại thực chất. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và thành phố Hamburg sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, đặc biệt trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, việc củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và thành phố Hamburg sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng hoạt động xuất khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng kết nối với Hamburg có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp Việt Nam trong tiếp cận thị trường Đức và châu Âu, phát triển các kênh phân phối và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Peter Tschentscher bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, tinh thần sáng tạo và những bước tiến của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Thị trưởng cho rằng Việt Nam là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Đức tiếp tục phát triển tích cực.

Thị trưởng Peter Tschentscher trao đổi về thế mạnh của Hamburg trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển và logistics, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống cảng và tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa. Các nội dung trao đổi cũng đề cập đến vai trò của các cảng biển lớn trong khu vực, hoạt động khai thác container và khả năng tăng cường kết nối giữa các trung tâm logistics.

Thị trưởng Peter Tschentscher đánh giá, Việt Nam là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Đức tiếp tục phát triển tích cực

Giới thiệu về thành phố Hamburg, Thị trưởng cho biết Hamburg là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Đức, với quy mô GDP thuộc nhóm cao nhất cả nước. Với thế mạnh về thương mại quốc tế, công nghiệp và cảng biển, Hamburg có mạng lưới quan hệ hợp tác với nhiều thành phố cảng nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Thượng Hải (Trung Quốc). Những kết nối này góp phần nâng cao vai trò của Hamburg trong mạng lưới thương mại và logistics quốc tế.

Trên cơ sở đó, Thị trưởng Peter Tschentscher bày tỏ mong muốn Hamburg có thêm cơ hội hợp tác với các thành phố cảng của Việt Nam, qua đó mở rộng mạng lưới kết nối cảng biển của Hamburg, tăng cường liên kết thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, logistics cũng như giao thương giữa hai bên. Thị trưởng kỳ vọng việc tăng cường kết nối với Việt Nam sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Hamburg và Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá cao kinh nghiệm của Hamburg và cho rằng đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Hai bên có thể nghiên cứu tăng cường kết nối giữa cảng Hamburg với các đầu mối cảng biển, trung tâm sản xuất và logistics của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng kết nối với thị trường châu Âu.

Thị trưởng Peter Tschentscher bày tỏ mong muốn Hamburg có thêm cơ hội hợp tác với các thành phố cảng của Việt Nam, qua đó mở rộng mạng lưới kết nối cảng biển của Hamburg, tăng cường liên kết thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, logistics cũng như giao thương giữa hai bên

Thứ trưởng đề xuất thúc đẩy kết nối giữa Hamburg với các trung tâm kinh tế và cảng biển trọng điểm của Việt Nam. Việc tăng cường liên kết giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh thương mại và logistics, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và phát triển bền vững. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng cường năng lực công nghiệp trong nước.

Về đổi mới sáng tạo, khoa học và đào tạo, hai bên hoan nghênh khả năng kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu và trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác tương ứng của Hamburg. Các hoạt động trao đổi chuyên gia, hội thảo chuyên đề và diễn đàn kết nối doanh nghiệp - nghiên cứu có thể tập trung vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao như logistics thông minh, số hóa cảng biển, công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải.

Để hiện thực hóa các nội dung trao đổi, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị đầu mối hai bên tiếp tục phối hợp xác định các lĩnh vực ưu tiên, kết nối cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng danh mục hoạt động cụ thể để triển khai sau chuyến thăm.

Bên cạnh thương mại và logistics, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và phát triển bền vững

Buổi tiếp diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng, thể hiện mong muốn của hai bên trong việc tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và thành phố Hamburg, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chụp hình lưu niệm cùng Thị trưởng Peter Tschentscher

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái giới thiệu với Thị trưởng Peter Tschentscher về Phòng Truyền thống ngành Công Thương