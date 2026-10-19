Thứ trưởng Lương Hoàng Thái tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland

Ngày 18/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã tiếp bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland, nhân dịp Bộ trưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Iceland thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về các biện pháp sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực địa nhiệt, thủy sản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhiệt liệt chào mừng bà Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu Iceland, trong đó có Nghị sĩ Quốc hội María Rut Kristinsdóttir. Thứ trưởng cảm ơn Iceland đã đăng cai phiên đàm phán cuối cùng và Hội nghị Bộ trưởng EFTA tại Reykjavík (tháng 6/2026), góp phần quan trọng để Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA ngày 02/7/2026, sau hơn 14 năm đàm phán.

Thứ trưởng cho biết, quan hệ thương mại Việt Nam - Iceland tuy còn khiêm tốn về quy mô nhưng tăng trưởng nhanh. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 16,9 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó nhập khẩu thủy sản từ Iceland tăng hơn 6 lần. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Iceland gồm điện thoại, giày dép, hàng may mặc, lưới đánh cá và nông sản chế biến.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu.

Về thực thi Hiệp định Việt Nam - EFTA, Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để Hiệp định sớm có hiệu lực. Thứ trưởng đề nghị phía Iceland cần sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn, phấn đấu đưa Hiệp định sớm vào thực thi trong năm 2027; đồng thời đề nghị Iceland và khối EFTA xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho việc thực thi Hiệp định, giúp doanh nghiệp hai nước nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cam kết.

Đánh giá Iceland là quốc gia hàng đầu thế giới về khai thác năng lượng địa nhiệt và công nghệ chế biến thủy sản bền vững, Thứ trưởng đề nghị phía Iceland chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, đánh giá tiềm năng địa nhiệt và khuyến khích doanh nghiệp Iceland hợp tác triển khai các dự án thí điểm tại Việt Nam; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng thủy sản, chuyển giao công nghệ chế biến sâu và khôi phục các chương trình đào tạo chuyên gia nghề cá, địa nhiệt cho Việt Nam. Thứ trưởng cũng đề xuất đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo các hình thức linh hoạt như kết nối giao thương trực tuyến, mời doanh nghiệp Iceland sang Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, cũng như hợp tác về kinh tế tuần hoàn, phân phối bán lẻ và logistics.

Bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland phát biểu.

Bộ trưởng Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công Thương và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Bà Bộ trưởng khẳng định, Iceland coi trọng việc sớm đưa Hiệp định vào thực thi, mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thủy sản, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo, coi Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Iceland tiếp cận thị trường ASEAN.

Trao đổi về tình hình thương mại khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trung tâm. Thứ trưởng cho biết, với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng CPTPP vào tháng 11/2026 và sẵn sàng thúc đẩy các cơ chế đối thoại giữa CPTPP với các đối tác, trong đó có EFTA.