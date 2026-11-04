Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin về xăng E10 sau hơn 5 tháng triển khai

Nguồn cung ổn định, tiêu thụ tích cực

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo về công tác triển khai xăng sinh học E10 sau hơn 5 tháng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, những kết quả chính đạt được sau 5 tháng triển khai lộ trình, việc cung ứng, phân phối và tiêu thụ xăng sinh học E10 cơ bản được thực hiện theo kế hoạch. Thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100), xăng nền và xăng sinh học E5, E10 luôn đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt xăng E5, E10 trên diện rộng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về công tác triển khai xăng sinh học E10 sau hơn 5 tháng.

“Năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến thời điểm báo cáo, có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m3/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m³/tháng) và còn dư địa phục vụ triển khai lộ trình”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho hay.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, 3 nhà máy E100 đang hoạt động tiếp tục duy trì sản xuất và cung ứng cho thị trường. Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục rà soát khả năng khôi phục các nhà máy đã đầu tư, phát triển dự án mới và nguồn nguyên liệu trong nước.

“Lũy kế từ ngày 1/6 đến hết ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu m3, trong đó E10 chiếm 92,09%; E5 chiếm 7,91%. Xăng E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu trong quá trình thực hiện lộ trình”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Giá xăng E10 duy trì ổn định

Theo Thứ trưởng, giá bán xăng sinh học E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng, tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, các cơ quan chức năng đã có những nỗ lực từ chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thông qua các chính sách về thuế, phí và những biện pháp điều hành để góp phần giảm giá xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu đã giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó. Đồng thời, giá xăng E10 thấp hơn giá xăng E5 là 148 đồng/lít. Thông qua việc này, cũng đã đóng góp phần nào vào việc ổn định giá bán xăng dầu, năng lượng trên thị trường.

Quang cảnh họp báo.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng xăng dầu tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh những sai phạm mang tính hệ thống, nghiêm trọng.

“Nhân dịp này, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục thúc đẩy công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh những phản ánh của người tiêu dùng. Đây là chương trình mới, Bộ rất mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản ánh từ người dân cũng như người tiêu dùng”, Thứ trưởng bày tỏ.

Trong thời gian qua, Bộ đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh. Trong đó, có 314 ý kiến được tiếp nhận trong tháng 6 và tháng 7. Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10, số lượng ý kiến phản ánh gần như không còn. Tuy nhiên, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh, đặc biệt là thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí. Những thông tin này sẽ giúp Bộ có thêm cơ sở để phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai chương trình tốt hơn trong thời gian tới.

Về tác động của chính sách đối với môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, vì thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc tại từng địa điểm có sự khác nhau và chưa phản ánh được một cách đầy đủ, có hệ thống về tác động đối với môi trường.

“Kết quả quan trắc môi trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát, đặc biệt là các điều kiện môi trường và thời tiết. Thông thường, để đánh giá tác động, cần có sự so sánh giữa các giai đoạn tương ứng, chẳng hạn như so sánh cùng kỳ của năm nay với cùng kỳ năm trước”, Thứ trưởng cho hay.

Tuy nhiên, vì chương trình mới được triển khai trong khoảng 5 tháng nên những kết quả quan trắc thu nhận được cho đến nay vẫn chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá mang tính hệ thống. Mặc dù vậy, xét về mặt lý thuyết, theo các kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu m3 xăng khoáng mỗi năm bằng ethanol sinh học E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm.

E10 là một hỗn hợp nhiên liệu thân thiện với môi trường hơn so với xăng truyền thống. Xăng E10 chứa tới 10% ethanol tái tạo, trong khi xăng tiêu chuẩn trước đây như E5 chỉ chứa tới 5% ethanol.