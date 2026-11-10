Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Tạo nền tảng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả điều hành ngành Công Thương

Tạo bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu 5 năm

Phát biểu kết luận Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đối với những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Theo Thứ trưởng, Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung cụ thể, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn quản lý và hoạt động của ngành tại các địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương tiếp thu, rà soát và phối hợp tìm giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu kết luận tại Hội nghị

Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn là những nhiệm vụ lớn, không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, việc nhận diện đúng những vấn đề cần tập trung tháo gỡ sẽ giúp ngành có định hướng và giải pháp phù hợp.

Đặc biệt, thời gian còn lại của năm 2026 tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thứ trưởng lưu ý: “Năm nay là năm chạy đà để chúng ta thực hiện mục tiêu 5 năm cho những mục tiêu của Đại hội Đảng đặt ra”.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 không chỉ được nhìn nhận ở các chỉ tiêu trước mắt mà còn phải tạo nền tảng, tiền đề cho cả giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các địa phương cần tiếp tục rà soát nhiệm vụ, chủ động triển khai các giải pháp, tận dụng hiệu quả thời gian còn lại của năm để hoàn thành kế hoạch.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển

Một trong những nhóm vấn đề được Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đặc biệt đề cập tại Hội nghị là những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực năng lượng, điện lực. Theo Thứ trưởng, đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các địa phương trong quá trình Bộ Công Thương làm việc tại cơ sở.

Thứ trưởng cho rằng, mặc dù việc tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực điện lực là nhiệm vụ khó, không thể giải quyết triệt để trong thời gian ngắn, song cần có những bước điều chỉnh, sửa đổi để từng bước xử lý các vấn đề căn cơ.

Đề cập đến tiến trình hoàn thiện chính sách, Thứ trưởng cho biết tại Kỳ họp này, Quốc hội đang xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Đồng thời, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với lĩnh vực. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, báo cáo Chính phủ để có giải pháp xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026

Bên cạnh đó, các ý kiến tại Hội nghị cũng đề cập việc xây dựng chỉ tiêu đối với một số lĩnh vực như điện mặt trời mái nhà, phát triển thương mại điện tử và các nhiệm vụ chuyên ngành khác.

Về vấn đề này, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các chỉ tiêu phải bảo đảm khả năng đo lường, lượng hóa kết quả thực hiện, nhưng đồng thời cần xuất phát từ điều kiện và thế mạnh thực tế của từng địa phương.

Theo Thứ trưởng, không thể áp dụng một cách đánh giá cứng nhắc, đồng nhất cho tất cả địa phương khi điều kiện phát triển và cơ cấu kinh tế có sự khác biệt.“Chúng ta phải có thực tiễn từ địa phương và có đánh giá mang tính tổng thể, cân đối và phù hợp với hoàn cảnh thực tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Quan điểm này đặt ra yêu cầu trong công tác xây dựng, giao và đánh giá chỉ tiêu ngành Công Thương: vừa bảo đảm mục tiêu chung, vừa tính đến đặc thù, tiềm năng và kết quả phát triển của từng địa phương; tránh tình trạng đánh giá phiến diện, không phản ánh đầy đủ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bảo đảm cân đối thị trường, tăng cường kết nối giữa Bộ và địa phương

Đối với nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái lưu ý ngành Công Thương các địa phương cần quan tâm bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế địa phương, ổn định đời sống người dân và giữ vững thị trường hàng hóa thiết yếu.

Trong đó, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đồng thời duy trì ổn định thị trường xăng dầu là những nhiệm vụ cần được chú trọng.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong triển khai nhiệm vụ, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Đối với những kiến nghị được nêu tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm ghi nhận, rà soát và dành thời gian xử lý; đồng thời có văn bản trả lời cụ thể để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các sở, ban, ngành, UBND các các xã, phường đặc khu; Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực; cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Một nội dung quan trọng khác được Thứ trưởng nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới cách thức phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. Theo đó, các địa phương cần tổng hợp những khó khăn, vướng mắc theo hướng có tính hệ thống, phản ánh đầy đủ những vấn đề mang tính tổng thể thay vì chỉ nêu các kiến nghị riêng lẻ.

Thứ trưởng cho rằng, việc tổ chức lại hệ thống hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu tăng cường tư duy kết nối trong quản lý, điều hành nền kinh tế. Nếu các địa phương đảm nhiệm tốt việc quản lý, phát triển các lĩnh vực trên địa bàn thì cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cần chú trọng hơn đến vai trò kết nối giữa các địa phương và giữa các lĩnh vực trong phạm vi toàn nền kinh tế. Đồng thời, cần có sự thống nhất về tư duy giữa các cơ quan quản lý ở Bộ và địa phương để nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ trưởng cho biết, những nội dung được trao đổi tại Hội nghị là cơ sở để Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, tăng cường phối hợp với các địa phương, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển ngành Công Thương trong thời gian tới.

Ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, đại diện đơn vị đăng cai Hội nghị năm 2027, đã lên nhận Cờ luân lưu từ Ban Tổ chức

Cũng tại Hội nghị, Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII, năm 2027 được trao cho ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, đại diện địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị năm 2027.