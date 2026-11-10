Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Tăng cường liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 10/11/2026, tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các sở, ban, ngành, UBND các các xã, phường đặc khu; Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực; cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Công Thương trong 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026; nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027. Theo số liệu được công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả nước trong 10 tháng năm 2026 tăng 12,4%. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của sản xuất công nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm các điều kiện sản xuất, hạ tầng và đầu ra cho doanh nghiệp tại từng địa phương.

Đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên, dư địa phát triển còn nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại và dịch vụ logistics. Khu vực có lợi thế về vùng nguyên liệu nông, lâm sản, các cơ sở sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển và cửa khẩu. Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, việc kết nối, khai thác các nguồn lực này cần được tính toán phù hợp với không gian phát triển mới.

Thực tế cho thấy, để một sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến được người tiêu dùng cần có sự kết nối đồng bộ giữa sản xuất, chế biến, bảo quản, vận tải và hệ thống phân phối. Tương tự, một dự án công nghiệp muốn vận hành hiệu quả phải được bảo đảm về hạ tầng, nguồn cung năng lượng và khả năng tiếp cận thị trường. Đây cũng là những vấn đề đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong khu vực.

Tăng cường liên kết, hình thành không gian phát triển vùng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Hội nghị đã được triển khai từ chiều ngày 09/11/2026 với nhiều nội dung trao đổi về các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, thương mại và những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngành Công Thương. Phiên toàn thể tập trung thảo luận những vấn đề mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và giữa các địa phương trong khu vực.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026.

Trong bối cảnh các địa phương đều đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tăng cường kết nối liên vùng. Việc hoàn thành các mục tiêu phát triển không chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương mà cần có sự phối hợp chặt chẽ, tạo thành sức mạnh tổng thể.

Theo Thứ trưởng, liên kết cần được triển khai đồng bộ trên cả hai phương diện: kết nối khu vực với bên ngoài, mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối nội vùng, tăng cường liên thông giữa các địa phương. Đây là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành không gian phát triển thống nhất cho toàn khu vực.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong những tháng đầu năm 2026, Thứ trưởng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027. Các địa phương cần rà soát những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ giải pháp và nguồn lực thực hiện, không chỉ hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 mà còn chuẩn bị điều kiện để tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn trong năm tiếp theo.

Thứ hai, tập trung nhận diện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Thứ trưởng cho rằng, cần đánh giá thực chất những rào cản đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành Công Thương tại các địa phương; từ đó đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, triệt để.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền điều hành Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026.

Đối với những khó khăn mang tính liên vùng, liên ngành hoặc cùng xuất hiện tại nhiều địa phương, cần có giải pháp thống nhất để phối hợp xử lý, tránh tình trạng mỗi địa phương giải quyết riêng lẻ. Bộ Công Thương sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị từ thực tiễn; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó có Thủ tướng Chính phủ, xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển thị trường và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của khu vực. Với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực thị trường trong nước và quốc tế, Bộ Công Thương xác định kết nối thị trường là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối thị trường bên ngoài với thị trường nội vùng, liên thông các kênh phân phối, phát huy nguồn lực bên ngoài gắn với nội lực của từng địa phương. Qua đó, mở rộng đầu ra cho sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo nền tảng cho phát triển bền vững, lâu dài.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dành thời gian trao đổi thẳng thắn, tập trung vào những khó khăn thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể. Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, các địa phương cần thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027, đặc biệt là các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế công nghiệp, năng lượng và vị trí chiến lược

Đánh giá về vị trí, vai trò của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, đây không chỉ là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế mà còn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và chính trị. Với lợi thế về tài nguyên, năng lượng, công nghiệp và vị trí địa lý, khu vực đang ngày càng khẳng định vai trò trong bức tranh phát triển chung của đất nước.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các sở, ban, ngành, UBND các các xã, phường đặc khu; Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực; cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Thứ trưởng dẫn chứng, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là một trong những công trình công nghiệp quy mô lớn, có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, ước tính khoảng 1,5% GDP cả nước. Đây là minh chứng cho tiềm năng và khả năng đóng góp của các dự án công nghiệp trọng điểm tại miền Trung đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Bên cạnh đó, các dự án năng lượng tái tạo không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch xanh mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hỗ trợ giảm nghèo tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với những lợi thế và vai trò chiến lược đó, các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động đề xuất các cơ chế, giải pháp phù hợp, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy sức mạnh liên kết vùng.