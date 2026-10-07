Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Nâng tầm Thương hiệu quốc gia, gia tăng vị thế Việt Nam

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sau hơn hai thập kỷ đã trở thành một chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giá trị Thương hiệu quốc gia. Trong giai đoạn mới, chương trình hướng tới gắn phát triển thương hiệu với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chia sẻ về những dấu ấn của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và định hướng nâng cao giá trị thương hiệu Việt trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

Thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh

- Thưa Thứ trưởng, sau hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tạo dựng được dấu ấn như thế nào trong nâng cao giá trị Thương hiệu quốc gia, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế?

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp với nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau hơn hai thập kỷ, Chương trình đã tạo dựng khuôn khổ chung để Nhà nước và doanh nghiệp cùng phát triển thương hiệu Việt Nam, lấy chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong làm nền tảng.

Năm 2026, theo Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu tại Anh, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Trong thành quả chung đó, Chương trình đóng góp thông qua sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia: chiếm 50% Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; có 5 doanh nghiệp trong Top 10, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Thông qua những thương hiệu có chất lượng và sức cạnh tranh, Chương trình góp phần để thế giới nhận diện Việt Nam là một quốc gia có năng lực sáng tạo, làm chủ sản xuất và cung ứng sản phẩm giá trị cao; một đối tác kinh tế đáng tin cậy. Đây là nền tảng củng cố niềm tin của người tiêu dùng, đối tác và nhà đầu tư quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

- Cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia ngày càng phát triển, đóng góp đáng kể vào sản xuất, xuất khẩu, ngân sách và việc làm. Thứ trưởng đánh giá thế nào về vai trò của cộng đồng doanh nghiệp này đối với nền kinh tế?

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là một trong những lực lượng quan trọng trong phát triển sản xuất, mở rộng xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua 10 kỳ xét chọn, từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến năm 2026 đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận, cho thấy quy mô ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp mang thương hiệu Việt.

Trước hết, đóng góp trực tiếp vào sản xuất, xuất khẩu, ngân sách và việc làm. Trong năm 2025, 227 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt tổng doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu hơn 262 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 133 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 760 nghìn lao động. Các doanh nghiệp cũng dành gần 5 nghìn tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Không chỉ đóng góp về quy mô sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp này còn chú trọng đầu tư cho năng lực cạnh tranh. Năm 2025, các doanh nghiệp đầu tư gần 43,6 nghìn tỷ đồng cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng hơn 6% so với năm 2024; đăng ký gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đây cũng là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp này phát huy vai trò dẫn dắt các nhà cung ứng trong nước cùng phát triển, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và vị thế của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hướng thương hiệu Việt tới giá trị toàn cầu

- Từ những kết quả đạt được, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào những định hướng, ưu tiên nào trong giai đoạn tới để nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu và đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế?

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Trong giai đoạn tới, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, gắn kết phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu ngành và Thương hiệu quốc gia. Trọng tâm là phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế, huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, kết hợp sức mạnh kinh tế với các giá trị văn hóa và con người Việt Nam để nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của quốc gia trên trường quốc tế.

Thứ hai, nâng cao năng lực xây dựng và quản trị thương hiệu của doanh nghiệp, lấy “Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong” làm nền tảng. Chương trình sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và sức cạnh tranh bền vững.

Thứ ba, hỗ trợ thương hiệu Việt mở rộng hiện diện tại thị trường khu vực và quốc tế; đẩy mạnh quảng bá, bảo hộ thương hiệu và kết nối với ngoại giao, văn hóa, du lịch, truyền thông đối ngoại. Trọng tâm là phát triển những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, có khả năng dẫn dắt ngành hàng và đưa các doanh nghiệp trong nước cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “tạo ra giá trị từ Việt Nam”, từ tham gia sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, diễn ra ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với khoảng 1.500 đại biểu, khách mời. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên nền tảng số quốc gia VTVGo. Tại sự kiện, Ban Tổ chức bố trí triển lãm ảnh về hành trình phát triển của Chương trình và khu vực trưng bày một số sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bên lề Lễ Công bố, dự kiến diễn ra Lễ khởi động phiên bản mới của chuyên mục Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân điện tử.