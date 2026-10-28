Thứ trưởng Lương Hoàng Thái làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai nhiệm vụ của đề án hệ sinh thái tận dụng FTA

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 2820/QĐ-BCT ngày 27/10/2026 về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Tổ công tác). Theo đó, thành viên Tổ công tác bao gồm 69 thành viên; tổ giúp việc cho Tổ công tác gồm 68 thành viên.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ công tác; ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên làm Tổ phó thường trực Tổ công tác.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái làm Tổ trưởng Tổ công tác triển khai nhiệm vụ của đề án hệ sinh thái tận dụng FTA.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/10/2026 thay thế Quyết định số 2617/QĐ-BCT ngày 7/9 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Trước đó, Bộ Công Thương đã tổ chức họp lần 1 Tổ công tác nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động. Tại cuộc họp này, ông Ngô Chung Khanh thông tin, Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 được định hướng là mô hình kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các hội, ngành hàng, tổ chức hỗ trợ và các chủ thể trong chuỗi sản xuất, xuất khẩu, từ người sản xuất, nhà cung cấp nguyên phụ liệu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đến doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và phân phối. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc hỗ trợ giải quyết một yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, mà còn hình thành cơ chế phối hợp thống nhất, nâng cao mức độ tận dụng FTA, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam.

Ông Ngô Chung Khanh cũng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu này, hệ sinh thái được thiết kế với hai cấu phần gồm cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Ở cấu phần cơ quan quản lý là Tổ công tác với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và địa phương. Trong khi đó, cấu phần doanh nghiệp được định hướng vận hành theo mô hình doanh nghiệp, trong đó lựa chọn một đơn vị đủ năng lực làm đầu mối đại diện, kết nối với cơ quan quản lý.

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