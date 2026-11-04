Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Go Global - bước chuyển mới trong tư duy hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”, với sự phối hợp của Chương trình SIPPO (Thụy Sĩ), VCCI và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực quốc tế hóa, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cùng đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội ngành hàng và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”.

Diễn đàn có sự tham dự đông đảo của lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò của địa phương trong kết nối xúc tiến xuất khẩu

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế luôn là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trong một thời gian dài, hoạt động hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp trong nước chủ yếu theo hướng thích ứng, đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của thị trường quốc tế. Đến nay, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là đưa doanh nghiệp Việt Nam lên một vị thế cao hơn, chuyển từ tư duy thích ứng với thị trường sang chủ động vươn ra thị trường thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chính trong bối cảnh đó, Chương trình Go Global ra đời, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy và định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tổ chức triển khai Chương trình Go Global đồng bộ, thực chất, lấy kết quả làm thước đo.

Với nhiệm vụ này, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ Công Thương sẽ phát huy vai trò cơ quan đầu mối, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình của chương trình thành những kế hoạch hành động cụ thể; đồng thời tiếp tục đi đầu trong phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Thứ hai, phát huy vai trò chủ động của các địa phương thông qua Chương trình "Local Go Global".

“Đây là một nội dung hết sức quan trọng, bởi sự thành công của chương trình không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của các bộ, ngành ở Trung ương mà còn gắn chặt với vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của từng địa phương. Chính các địa phương là nơi nắm bắt tiềm năng, lợi thế, năng lực sản xuất và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng, Quyết định 626/QĐ-TTg cũng giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành chương trình hành động triển khai Chương trình "Local Go Global" trong năm 2026. Đến nay, đã có 18 địa phương ban hành chương trình hành động. "Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự chủ động của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ này", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin.

Đáng chú ý, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai Chương trình có trọng tâm, trọng điểm, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Qua đó, "Local Go Global" thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa định hướng chiến lược ở cấp quốc gia với hành động cụ thể tại từng địa phương.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định, vai trò chủ động của các địa phương thông qua Chương trình "Local Go Global" sẽ đóng góp lớn vào thành công chung của Chương trình Go Global.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thông qua Mạng lưới đồng hành Go Global.

Quốc tế hóa hoạt động kinh doanh đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nguồn nhân lực, thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực và mạng lưới đối tác. Đây là những nguồn lực mà không một cơ quan hay tổ chức đơn lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, Bộ Công Thương kỳ vọng Mạng lưới đối tác đồng hành cùng Go Global được ra mắt hôm nay sẽ phát huy hiệu quả kết nối năng lực của các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định, trong hệ sinh thái này, cơ quan nhà nước giữ vai trò hạt nhân, kiến tạo và kết nối nguồn lực. Để hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình Go Global, cần huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống. "Bộ Công Thương mong muốn, các tổ chức và đối tác tham gia Mạng lưới đồng hành Go Global cùng chung tay, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào mục tiêu chung của Chương trình", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ kỳ vọng.

Phát huy vai trò kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực

Thứ tư, phát huy tính chủ động và nâng cao năng lực vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp.

"Đây là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Chương trình", Thứ trưởng nhấn mạnh và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, lộ trình và lựa chọn thị trường phù hợp với năng lực của mình; chủ động xây dựng chiến lược phát triển quốc tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về sản phẩm, nhân lực, tài chính và quản trị để tham gia thị trường một cách bài bản, chuyên nghiệp và lâu dài.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khuyến nghị, trong quá trình đó, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải tiến thiết kế, tạo sự khác biệt và xây dựng uy tín với đối tác, khách hàng. Cùng với đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp cần quan tâm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng mạng lưới phân phối và từng bước nâng cao khả năng kiểm soát các khâu trong chuỗi giá trị.

"Thành công của Chương trình trước hết phụ thuộc vào chính năng lực và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải nhận thức rõ yêu cầu vươn ra thị trường quốc tế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và có những bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Trong hành trình này, Mạng lưới đồng hành Go Global sẽ đóng vai trò hỗ trợ, kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, giới nghiên cứu, tổ chức xúc tiến thương mại và các đối tác trong, ngoài nước. Thông qua sự phối hợp và đồng hành của toàn hệ thống, chúng ta sẽ tạo thêm nguồn lực, điều kiện và cơ hội để doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức khi tiếp cận và mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu.

Go Global sẽ góp phần nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, hành trình vươn ra thế giới không có một công thức chung và cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc làm cụ thể: một địa phương lựa chọn đúng ngành hàng có tiềm năng; một doanh nghiệp xây dựng được chiến lược thị trường rõ ràng; một đối tác kết nối được nguồn lực phù hợp; hay một chính sách được điều chỉnh trên cơ sở thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Đó chính là những yếu tố nền tảng để thúc đẩy chương trình đi vào thực chất. Khi các nhiệm vụ được triển khai một cách có hệ thống, được đánh giá bằng kết quả cụ thể và từng bước nhân rộng, chúng ta sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao, thị trường xuất khẩu được mở rộng, thương hiệu được củng cố và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thế giới ngày càng được khẳng định.

Trong quá trình đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; các đối tác cùng đồng hành; doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể tạo ra giá trị. Đây cũng chính là tinh thần mà chúng tôi mong muốn cùng các bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp chung sức thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình Go Global sẽ góp phần nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại diễn đàn, Bộ Công Thương đã công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại - Văn phòng Chương trình với các đối tác. Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.