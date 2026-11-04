Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: 5 tháng triển khai, thị trường xăng sinh học duy trì ổn định, nguồn cung bảo đảm

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa ngày 04/11/2026

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau 5 tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc thay cho xăng khoáng, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối tiếp tục được duy trì ổn định, cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Nguồn cung xăng sinh học đáp ứng được nhu cầu của thị trường và không xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực trên 1,4 triệu m3/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1tr m3/tháng) và còn dư địa gần 30% để ứng phó với những tình huống bất thường có thể phát sinh.

Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì thông qua 3 nhà máy. Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ hy vọng, khi nhu cầu thị trường ổn định, một số nhà máy trước đây phải dừng sản xuất có thể được phục hồi và tạo ra những nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành năng lực sản xuất mới để đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học trong thời gian tới.

Lũy kế từ ngày 01/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m3, trong đó xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng E10 hiện nay đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu dùng chủ yếu.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, sau 5 tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc thay cho xăng khoáng, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối tiếp tục được duy trì ổn định, cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra

Giá bán xăng sinh học E10 cũng được duy trì ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, giá năng lượng trên thế giới giai đoạn này có xu hướng tăng, trong nước có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Đặc biệt, giai đoạn gần đây, với các giải pháp điều hành chung của Chính phủ, thông qua việc cắt giảm thuế, phí và triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm, gần đây nhất giá xăng E10 đã được điều chỉnh giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, thấp hơn xăng E5 là 148 đồng/lít. Kết quả này cho thấy chương trình đã góp phần ổn định giá bán xăng dầu nói riêng và giá năng lượng nói chung.

Cùng với đó, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai chặt chẽ, chưa phát sinh những sai phạm mang tính hệ thống lớn trong 5 tháng triển khai vừa qua.

Nhân Họp báo Chính phủ thường kỳ, Lãnh đạo Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đồng thời tăng cường tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Do chương trình mới được triển khai, Bộ Công Thương đặc biệt coi trọng việc lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời điều chỉnh công tác quản lý, điều hành.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh, trong đó có 314 ý kiến được ghi nhận trong tháng 6 và tháng 7. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10, gần như không phát sinh thêm phản ánh. Bên cạnh việc tiếp nhận trực tiếp, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được thông tin phản ánh thông qua các cơ quan báo chí, qua đó có thêm cơ sở phục vụ công tác điều hành trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Ngoài ra, về tác động của chính sách đối với môi trường, chất lượng không khí, giảm phát thải, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, do chương trình mới được triển khai trong 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm còn có sự khác biệt, chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá mang tính hệ thống. Kết quả quan trắc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố ngoài kiểm soát, điển hình như yếu tố về môi trường. Bên cạnh đó, việc đánh giá thường phải thực hiện trên cơ sở so sánh số liệu cùng kỳ giữa các năm, do đó cần thêm thời gian và dữ liệu để xác định đầy đủ tác động thực tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, theo các kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu m3 xăng khoáng/năm bằng E100 tự nhiên sẽ giảm được khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí mỗi năm. Đây mới là mức ước tính về mặt lý thuyết, về kết quả tương tác với môi trường trên thực tế cần tiếp tục được kiểm chứng và đo đạc thêm trong thời gian tới.