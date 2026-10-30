Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác tại Trại giam Hoàng Tiến

Chiều 29/10, tại thành phố Hải Phòng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Trại giam Hoàng Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về các mặt công tác; kiểm tra tiến độ xây dựng thí điểm trại giam thông minh tại Phân trại số 4, Trại giam Hoàng Tiến.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Cục Kế hoạch và Tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Đào Anh Kiên, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến nêu rõ: Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; sự phối hợp, tạo điều kiện của Công an đơn vị, địa phương, sự ủng hộ của chính quyền, nhân dân nơi trại đóng quân; Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành những nội dung và chỉ tiêu công tác đề ra.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nổi bật, Trại giam Hoàng Tiến đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ, cải tạo, giáo dục, thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân. Thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định về công tác đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân. Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân; công tác tổ chức lao động, dạy nghề, công tác quản lý đất an ninh, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động…

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, công văn, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu công tác được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”…

Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Dự án xây dựng thí điểm trại giam thông minh tại Phân trại số 4, Trại giam Hoàng Tiến được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo yêu cầu công tác và điều kiện tổ chức giam giữ phạm nhân. Các hạng mục thuộc dự án gồm: Các hạng mục khu cán bộ; khu giam giữ phạm nhân; hệ thống thiết bị công nghệ; hệ thống thiết bị trạm xử lý nước thải; hệ thống thiết bị trạm xử lý cấp nước sinh hoạt...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến điều chỉnh thiết kế hệ thống, hạng mục công trình, trang thiết bị trong buồng giam...; đồng thời đề xuất, kiến nghị các công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và chất lượng công trình trại giam thông minh tại Phân trại số 4, Trại giam Hoàng Tiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám thị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Hoàng Tiến để thực hiện tốt các mặt công tác quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân, đảm bảo an ninh, an toàn trại giam thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra tiến độ xây dựng thí điểm trại giam thông minh.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Trại giam Hoàng Tiến tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Công an về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; chế độ chính sách đối với phạm nhân. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trại giam; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trại giam; quản lý phạm nhân chặt chẽ. Làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, đặc biệt đối tượng đặc thù là chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Trại giam Hoàng Tiến tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm các quy chế làm việc đã đề ra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt chế độ chính sách, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ…

Đối với dự án xây dựng thí điểm trại giam thông minh, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Trại giam Hoàng Tiến, các đơn vị liên quan thuộc Bộ cùng chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh xây dựng các hạng mục thuộc dự án, đảm bảo hoàn thành tiến độ, đúng yêu cầu, chất lượng đề ra…