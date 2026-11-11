Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp Đoàn Hội đồng Kinh doanh Anh - ASEAN và Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng với Hội đồng Kinh doanh Anh - ASEAN (UKABC) và Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự cuộc tiếp có Lãnh đạo Vụ châu Âu, Vụ Ngoại giao kinh tế, Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn; đánh giá cao vai trò của UKABC trong thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Anh với Việt Nam và ASEAN, cũng như những đóng góp tích cực của Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh trong tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Anh thời gian qua, Thứ trưởng nhấn mạnh dấu mốc quan trọng là chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025, trong đó hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thứ trưởng cho biết hai bên vừa tiến hành Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 11 tại London, trao đổi các biện pháp triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 9,38 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, Thứ trưởng đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác, nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm cụ thể hóa các cam kết chiến lược thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Bộ Ngoại giao đã chia sẻ các định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và phát triển hạ tầng chiến lược.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị UKABC khuyến khích doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch, tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác ASEAN - Anh, Thứ trưởng mong muốn UKABC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hai bên. Nhân dịp đăng cai APEC 2027, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Anh tích cực tham gia, đóng góp sáng kiến tại các hoạt động liên quan, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và các sự kiện về đổi mới sáng tạo.

Đối với Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh, Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Mạng lưới trong hơn một thập kỷ qua, nhất là trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Anh và thúc đẩy giao lưu nhân dân; mong muốn Mạng lưới tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh.

Chủ tịch UKABC Ed Vaizey phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt đoàn UKABC, Chủ tịch UKABC Ed Vaizey cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, sự ổn định chính trị và tầm nhìn phát triển của Việt Nam.

Ông đánh giá cao các chủ trương, chính sách cải cách, đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế tư nhân, đang tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác; ghi nhận sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có một số doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Anh.

Ông khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Anh ngày càng quan tâm đến hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại diện các doanh nghiệp Anh đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực tư nhân, xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, nguồn nước, lương thực và chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp đề xuất tăng cường đối thoại chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch UKABC khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành lâu dài, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước và bày tỏ quan tâm tham gia các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.

Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh, nguyên Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh, nguyên Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent đánh giá cao những nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông khẳng định Mạng lưới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các sáng kiến và dự án hợp tác thiết thực, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)