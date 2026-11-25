Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh chung cùng Bộ trưởng Tài chính bang Hessen và đoàn công tác. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức và đánh giá cao đóng góp của bang Hessen vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức. Thứ trưởng hoan nghênh kết quả các cuộc làm việc của Bộ trưởng Alexander Lorz, với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/11, tại buổi làm việc với Bộ Tài chính, Bộ trưởng Alexander Lorz đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Frankfurt trong phát triển trung tâm tài chính. Cùng ngày, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đề xuất Trường Đại học Việt - Đức phối hợp với các trường tại Frankfurt đào tạo nhân lực tài chính.

Việt Nam và bang Hessen đã thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, tài chính và giáo dục - đào tạo. Thứ trưởng cảm ơn chính quyền bang đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hessen. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự đồng hành của bang trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Việt - Đức, khẳng định đây là dự án “hải đăng” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, Bộ trưởng Alexander Lorz bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của đất nước, con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa bang Hessen và Việt Nam. Ông ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của bang Hessen nói riêng và Đức nói chung.

Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, thương mại - đầu tư, tài chính, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm về thị trường tài chính và hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Về giáo dục - đào tạo, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức và triển khai các chương trình đào tạo nghề theo mô hình đào tạo kép của Đức, kết hợp học tại trường với thực hành tại doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cao của hai nước. Hai bên coi trọng vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Hessen và các địa phương khác của Đức trong việc gắn kết nhân dân hai nước, nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các hoạt động nghệ thuật ở mỗi nước.

Bộ trưởng Tài chính bang Hessen, ông Alexander Lorz, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Hai bên cũng nhất trí cần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, bảo đảm giao thương thông suốt trên các tuyến hàng hải quốc tế, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).