Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Quan hệ Việt Nam-Anh có những bước chuyển tích cực

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại chiêu đãi nhân dịp sinh nhật lần thứ 78 của Vua Charles III do Đại sứ quán Anh ở Việt Nam tổ chức ngày 12/11. (Nguồn: QĐND)

Tham dự sự kiện có Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew; nữ Nam tước Sue Hayman xứ Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn của Vương quốc Anh.

Về phía Việt Nam có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng các đại sứ, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Iain Frew cho biết, tháp tùng Quốc vụ khanh Sue Hayman trong chuyến thăm Việt Nam lần này có 12 doanh nghiệp Anh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Đây là đoàn xúc tiến thương mại đầu tiên của Anh trong lĩnh vực này đến Việt Nam.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại tiệc chiêu đãi.

Đại sứ Iain Frew khẳng định, chuyến thăm diễn ra trong giai đoạn quan hệ hai nước đặc biệt sôi động. Kim ngạch thương mại song phương hiện tăng gấp đôi so với 6 năm trước, trong đó thương mại nông sản và thực phẩm ngày càng trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng. Giáo dục tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, trong khi Anh duy trì hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng sạch và chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động và khó lường, hai nước ngày càng có sự đồng thuận trong việc đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển và ổn định thông qua các thể chế đa phương, cũng như ủng hộ hòa bình và an ninh.

Nữ Nam tước Sue Hayman xứ Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn của Vương quốc Anh, phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Quốc vụ khanh Sue Hayman khẳng định, Anh luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam trong suốt 53 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện mối quan hệ bền chặt, lâu dài giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.

Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Vương quốc Anh

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chúc mừng những thành tựu của Vương quốc Anh dưới sự trị vì của Vua Charles III, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng tâm huyết và những đóng góp bền bỉ của Vua Charles III trong bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững, cũng như sự quan tâm của Hoàng hậu Camilla đối với các hoạt động cộng đồng. Theo Thứ trưởng, sự trân trọng thiên nhiên, gìn giữ môi trường và trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau cũng là những giá trị Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của Vương quốc Anh trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, trong đó có khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 17,5 triệu Bảng Anh dành cho Dự án Chuyển đổi bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dương (COAST). Đây là minh chứng cho những giá trị chung mà hai nước cùng chia sẻ và quyết tâm cùng hành động vì một tương lai xanh, bền vững.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng Tùy viên Quốc phòng các nước tham dự chiêu đãi chụp ảnh kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường hơn 53 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Anh đã phát triển qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ Đối tác chiến lược năm 2010 đến Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2025, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ trưởng đánh giá, sau hơn một năm nâng cấp quan hệ, hợp tác song phương ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động trao đổi, tiếp xúc được tăng cường. Cuộc Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 11 tại London ngày 3/11 vừa qua tiếp tục góp phần củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với triển vọng kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 10 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mốc 15 tỷ USD trong thời gian tới. Trên nền tảng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hai nước có thêm cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cũng đang quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong lĩnh vực tài chính, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng sự quan tâm và đồng hành của các đối tác Anh đối với quá trình phát triển thị trường vốn và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trong bức tranh hợp tác ngày càng sâu rộng, giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa và du lịch tiếp tục là những nhịp cầu quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch Anh. Hợp tác giáo dục và các hoạt động giao lưu cũng mở ra thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ hai nước học tập, tìm hiểu và gắn bó với nhau.

Các khách mời tham gia tiệc chiêu đãi chụp ảnh kỷ niệm.

Cùng với đó, hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững tiếp tục được thúc đẩy, thể hiện trách nhiệm chung của hai nước trước những thách thức toàn cầu.

“Trong một thế giới nhiều biến động và thách thức đan xen, Việt Nam và Vương quốc Anh cùng chia sẻ những lợi ích và trách nhiệm trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với nền tảng tình hữu nghị được vun đắp qua hơn nửa thế kỷ, sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc cùng quyết tâm và nỗ lực chung của hai bên, Thứ trưởng tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và bền vững, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.